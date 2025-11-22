Los líderes europeos muestran su preocupación por el plan de EEUU para Ucrania y advierten: "Necesita trabajo adicional"

Las claves nuevo Generado con IA Líderes de la UE, Reino Unido, Canadá y Japón expresan preocupación por el plan de paz presentado por EEUU y Rusia para Ucrania, señalando que "necesita trabajo adicional". Estos países advierten que las propuestas de limitar el tamaño del ejército ucraniano dejarían a Ucrania vulnerable ante futuros ataques. Recalcan que cualquier elemento relacionado con la UE y la OTAN requerirá el consentimiento de todos sus miembros. A pesar de las críticas, acogen con satisfacción los esfuerzos de Estados Unidos y consideran que el plan puede servir como base para una paz sostenible con mejoras.

"Necesita trabajo adicional". Los líderes de la UE y Reino Unido se han mostrado así de tajantes en su respuesta al plan de paz de la Casa Blanca y el Kremlin para poner fin a la Guerra de Ucrania, a la que también se han adherido sus homólogos de Canadá y Japón.

El segundo dardo que han lanzado estos países al presidente de EEUU, Donald Trump, y al mandatario ruso, Vladimir Putin, —ambos promotores del plan de paz para Ucrania anunciado este viernes— ha sido que "las fronteras no se cambian por la fuerza", tal y como han señalado la UE, Reino Unido, Japón y Canadá en una declaración conjunta durante la cumbre del G20 en Sudáfrica.

Las limitaciones del Ejército ucraniano propuestas en el plan de paz, que dejarían a Kiev con no más de 600.000 soldados, son otro aspecto que preocupa a estas naciones, debido a que "dejarían al país vulnerable ante futuros ataques".



Por otro lado, los Estados que han firmado esta declaración han reiterado que "la implementación de los elementos relacionados con la Unión Europea y la OTAN requeriría el consentimiento de los miembros de la UE y la OTAN, respectivamente".

A pesar de las críticas, los mandatarios de todos estos países también han subrayado que acogen "con satisfacción" los "continuos esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz en Ucrania" y que "el borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera".

"Por lo tanto, creemos que el borrador constituye una base que requerirá trabajo adicional. Estamos dispuestos a colaborar para garantizar que una paz futura sea sostenible", han añadido en el comunicado.

