"Estamos en el umbral de una nueva era": Corina Machado lanza un 'Manifiesto de libertad' para una Venezuela sin Maduro

En un video publicado en las redes sociales, la líder opositora venezolana dibuja el futuro de su país de cara a una posible salida de Nicolás Maduro del poder, tras las presiones de Trump y en medio de las tensiones tras el despliegue militar sin precedentes de EEUU en costas del Caribe.

La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este martes que Venezuela está "en el umbral de una nueva era", en la que el "largo y violento abuso de poder" de Maduro está "llegando a su fin", y pidió juzgar al "régimen criminal".

"Una nueva Venezuela emerge de sus cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito. Como un ave fénix, renacida, feroz, radiante e indetenible", dijo la Premio Nobel de la Paz en un vídeo difundido en su cuenta de X con el título Manifiesto de Libertad y filmado "desde algún lugar de Venezuela", según se asegura en la grabación.

En el vídeo, de casi quince minutos de duración, Machado afirmó que "el régimen criminal debe rendir cuentas porque Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia".

También estimó que hay más de 18.000 presos políticos y habló de "asesinados, torturados y desaparecidos" para pedir que los responsables de estos "crímenes de lesa humanidad" rindan cuentas.

Venezolanos libres

"Todos los venezolanos nacen con derechos inalienables otorgados por nuestro Creador, no por los hombres. Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene un poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro", enfatizó la opositora a Nicolás Maduro.

Además de prometer que la libertad individual "alcanzará su plenitud" en una Venezuela en la que el "poder" será devuelto al pueblo, a los ciudadanos y al sector privado, aseguró que la economía venezolana "despegará" y "triplicará" su tamaño "en una década" al privatizar las empresas "tomadas por el Estado" y "abriendo la explotación" de sectores clave como el petróleo y el gas.

"Venezuela será líder en el hemisferio occidental", añadió Machado, al tiempo que garantizó que los venezolanos "alcanzaremos plenamente nuestro potencial" porque "la tierra de gracia protegerá nuestros derechos inalienables" ante cualquier "intento" de futura "dictadura" o "tiranía".

La opositora detalló también que esta nueva era debe estar sustentada en la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de reunión, el derecho a la seguridad y el retorno a casa de los nueve millones de venezolanos que han salido en los últimos años.

Así, destacó que "cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece. Venezuela va a recuperar su voz en cada pueblo, en cada aula, en cada sala de redacción y espacio digital, el pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión", así como pidió que "las elecciones venezolanas sean símbolo de honor de la soberanía popular, nunca de la opresión".

"El latido de la democracia es el derecho a reunirse, a protestar, a exigir. La protesta cívica y pacífica no amenaza al país, lo fortalece. El renacer de Venezuela empezará cuando podamos volver a encontrarnos a marchar sin temor y alzar juntos las banderas de la esperanza", aseveró Machado, quien defendió "la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz" y apuntó que en esta "nueva era" se reformarán las fuerzas armadas y policiales.

"Bajen las armas"

Fue este domingo, mientras el portaaviones estadounidense Gerald Ford navegaba las aguas del Caribe, cuando la líder opositora venezolana también emitió otro comunicado en sus redes sociales.

Publicó un audio suyo en el que pedía a los militares de su país que "bajen las armas" para facilitar "la libertad" del país "cuando llegue la hora precisa".

"Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente, la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces", advirtió Machado.

Además, Machado ha reclamado a "quienes hoy ejecutan las órdenes infames" que, "llegada la hora, salgan a abrazar a su pueblo".



"Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal, sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia, sé parte del futuro luminoso de Venezuela (...) Ese día se acerca", ha agregado.