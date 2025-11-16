Noboa anuncia la captura del líder de la mayor banda criminal de Ecuador en una operación conjunta con España

Noboa anuncia la captura de alías 'El Pipo' en una operación conjunta entre España y Ecuador Europa Press Europa Press

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de Wilmer Chavarría, alias ‘el Pipo’, el líder de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más grande y poderosa que opera actualmente en el país andino.

Noboa comunicó este logro a través de un mensaje en su cuenta personal de X, agradeciendo la intervención de la Policía Nacional ecuatoriana y española, que consiguieron dar con el criminal en una operación conjunta.

"Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país" añadió el presidente ecuatoriano, que se encuentra inaugurando la jornada electoral convocada por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado.

En su mensaje, Noboa, señala que este reconocido delincuente, fingió su muerte, cambió de identidad y consiguió esconderse en Europa, mientras ordenaba asesinatos, controlaba operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel mexicano 'Jalisco Nueva Generación'.

"Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos", apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

Capturado en Málaga

Tras la declaración de el presidente, el comandante de la Policía Nacional de Ecuador, el general Pablo Maldonado, ha esclarecido más detalles, precisando que la detención del 'narco' ocurrió en la provincia de Málaga.

Chavarría consiguió llegar al territorio español gracias a su cambio de identidad, con un pasaporte colombiano en el que figuraba bajo el nombre de 'Danilo Fernández' originario de Maracaibo, Venezuela.

Según el Gobierno ecuatoriano, Chavarría Barré es responsable de al menos 400 muertes y durante años manejó operaciones criminales desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre los años 2011 y 2019.

La banda criminal de 'Los Lobos' se había constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales del año 2020.

El grupo criminal liderado por 'Pipo' buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos al crear, según las autoridades, una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales, que están aliados con el cártel de Sinaloa.