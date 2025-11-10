Nueve muertos y varios heridos en Nueva Delhi tras una fuerte explosión junto al Fuerte Rojo

Imagen de algunos vehículos calcinados tras la explosión en Nueva Dehli. Redes Sociales

Al menos nueve personas han muerto tras una fuerte explosión en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo. La explosión, que afectó a varios vehículos estacionados, ocurrió junto a una estación de metro en una zona concurrida. Según fuentes oficiales, otras once personas resultaron heridas en el incidente, cuya causa aún se desconoce.

Al menos nueve personas han fallecido este lunes en Nueva Delhi (India) tras una explosión en el centro de la capital, junto al Fuerte Rojo, en la que se han visto afectados varios vehículos, de acuerdo con BNO News.

En varios vídeos difundidos en la red social X, se puede observar una gran columna de fuego junto a varios coches calcinados que estaban estacionados cerca de una estación de metro en la zona.

Por el momento se desconoce la naturaleza de la explosión. Según la agencia Reuters, hay otras once personas heridas.

