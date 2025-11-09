Al menos dos muertos y casi un millón de evacuados por la llegada del supertifón Fung-wong a la costa de Filipinas

La Guardia Costera de Filipinas lleva a cabo evacuaciones preventivas en provincias ante la previsión de los efectos del tifón Fung-Wong. EFE.

Al menos dos personas han perdido la vida este domingo en Filipinas cuando el supertifón Fung-wong azotó las zonas centro y este del país con intensas lluvias y ráfagas de viento. Las violentas condiciones provocaron cortes generalizados de energía en la región de Bicol, mientras el fenómeno avanzaba hacia el norte de Luzón, donde se espera que toque tierra en las próximas horas.

Por precaución, en el día de hoy, se han evacuado a cerca de un millón de personas ante la inminente llegada del supertifón, que avanza hacia la costa este con vientos de hasta 230 kilómetros por hora, según ha informado la Oficina Nacional de Defensa Civil.

El fenómeno amenaza con golpear gran parte del archipiélago apenas unos días después de que el tifón Kalmaegi obligara a declarar "estado de calamidad nacional" tras dejar a más de 200 muertos y numerosos desperfectos.

El jefe de Defensa Civil, Rafaelito R. Alejandro, confirmó que 916.863 personas fueron trasladadas a refugios temporales. "Mientras hablamos, la población de Catanduanes siente ya los efectos del tifón, especialmente porque el ojo de la tormenta se encuentra muy próximo a la isla", declaró el funcionario en una rueda de prensa.

Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en la isla de Luzón, incluida Manila, donde se cancelaron cerca de 300 vuelos. En Catanduanes, que podría recibir un "impacto directo", las olas cubren las calles costeras y el nivel del agua sigue en ascenso. Los residentes aseguran techos y ventanas ante la fuerza del viento y las lluvias torrenciales.

Residentes de un distrito propenso a inundaciones llegan a un centro de evacuación instalado en previsión del tifón Fung-Wong en Ciudad Quezon, Gran Manila, Filipinas, el 9 de noviembre de 2025. EFE.

Tormenta número 21

Fung-wong, con vientos sostenidos de 185 km/h y ráfagas que superan los 230 km/h, se espera que toque tierra a última hora del domingo, provocando marejadas ciclónicas e inundaciones severas.

Esta es la tormenta número 21 de este año en Filipinas, un país que enfrenta cada año cerca de 20 tormentas tropicales debido a su ubicación dentro del cinturón de tifones del Pacífico.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. mantiene vigente el estado de emergencia nacional y exhortó a la población a extremar precauciones.

Viviendas dañadas tras el paso del tifón Kalmaegi en la ciudad de Talisay, provincia de Cebú, Filipinas, el 4 de noviembre de 2025. EFE.

No solo Filipinas ha sufrido, en Vietnam, país donde Kalmaegi tocó tierra el pasado viernes, las autoridades confirmaron cinco fallecidos, tres desaparecidos y más de 1,3 millones de viviendas sin electricidad.

El sudeste asiático vive una temporada excepcionalmente activa, con 27 tifones registrados en lo que va de año. Expertos vinculan esta intensidad al calentamiento del océano, que alimenta sistemas más extensos y destructivos.

Mensaje papal

El papa León XIV manifestó este domingo su solidaridad con las víctimas del violento tifón que azotó Filipinas durante la semana. El pontífice se pronunció tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, ante miles de fieles.

"Elevo mis oraciones por los fallecidos y sus familias, así como por los heridos y los desplazados", expresó el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico.