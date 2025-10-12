Cientos de camiones con ayuda humanitaria empiezan a entrar a la Franja de Gaza desde Egipto

Camiones que transportan ayuda humanitaria con destino a Gaza cruzan la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza este domingo. Reuters

Cientos de camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo con el plan de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado.

Hay largas colas de camiones con ayuda en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de seguir entrando en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel, según el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

El medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, ha indicado que se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza según el acuerdo.

El canal egipcio también ha detallado que se trata de "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis", y ha asegurado que, además de los vehículos que entrarán este domingo, "hay colas de camiones que esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo" en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Según el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes, según EFE.

El acuerdo de alto el fuego y el inicio de la primera fase del plan de paz del presidente de EEUU, Donald Trump, para la Franja de Gaza ha entrado en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.