Israel prepara con la Cruz Roja la liberación de los rehenes mientras los negociadores buscan un alto el fuego en Gaza

Israel ha iniciado una reunión con Cruz Roja este domingo para gestionar conjuntamente la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. El encuentro se produce mientras los negociadores israelíes dialogan con los mediadores de la organización terrorista en El Cairo (Egipto) para implementar la primera fase del acuerdo de paz propuesto por Trump.

El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, se ha reunido este domingo con el jefe regional de la Cruz Roja, Julian Larison, para una "reunión de preparación" antes de llegar a un acuerdo final para el alto el fuego en Gaza.



Cruz Roja es la intermediaria entre las milicias de Gaza y el Ejército israelí, además de la encargada de transportar a los rehenes de las manos de unos a otros cuando son liberados en la Franja.

