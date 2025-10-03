Reaparece frente al Capitolio la polémica estatua de Trump y Epstein cogidos de la mano una semana después de ser retirada

La estatua de Trump y Epstein dándose la mano frente al Capitolio. Reuters

La polémica estatua que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dándose la mano con el fallecido multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein ha vuelto a aparecer frente al Capitolio de Washington, una semana después de ser retirada por las autoridades.

La estatua, con un color que imita al bronce, tiene como título "Mejores amigos para siempre".

Sobre el pedestal, los dos multimillonarios tienen una de sus piernas y uno de sus brazos levantados, mientras se dan la mano en un gesto de complicidad infantil.

Bajo ellos, una placa reza: "En honor al mes de la amistad, celebramos el largo vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein".

La plataforma responsable de instalar la estatua en la célebre Explanada Nacional, donde también está ubicado el obelisco del Monumento a Washington y numerosos museos, es Secret Handshake, según recoge Europa Press.

Este grupo denunció que la figura había sido destruida por piezas al ser retirada hace una semana del mismo lugar.

El Servicio de Parques Nacionales, que depende del Departamento de Interior, aseguró que la estatua fue retirada del lugar porque no cumplía con los permisos correspondientes, que fueron aprobados antes del cierre del Gobierno Federal.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 y acusado de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas en la década de los 2000.

El millonario, sobre cuyas actividades han circulado innumerables rumores, fue encontrado ahorcado en su propia celda.

Trump ha pedido cerrar la investigación sobre Epstein tras acusar a los demócratas de querer desestabilizar el Gobierno, si bien el magnate neoyorquino ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la información relativa al caso.

En Estados Unidos hay una amplia tradición de artistas que ubican sus estatuas en espacios públicos, donde posteriormente quedan fijadas.

El caso más célebre es el 'Toro de Wall Street', que acabó convertida en una referencia de la Bolsa de Nueva York.

