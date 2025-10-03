Hamas acepta liberar a todos los rehenes a cambio de sus presos y negociar los detalles del plan de paz de Donald Trump
-
Trump exige a Israel "detener de inmediato el bombardeo de Gaza" para negociar la salida de los rehenes
Donald Trump ha exigido a Israel "detener de inmediato el bombardeo de Gaza" para poder liberar a los rehenes "de forma segura y rápida" después de que Hamás aceptara su plan de paz para el enclave palestino.
"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo", afirma el presidente estadounidense en un mensaje publicado en sus redes sociales.
En este mismo comunicado asevera que están "negociando los detalles que aún deben resolverse", aceptando así la solicitud de Hamás de discutir "los detalles" del plan.
"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera", añade Trump. "No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio", concluye.
Se espera que en las próximas horas el presidente estadounidense difunda comunicado más amplio mediante un vídeo que está grabando desde el Despacho Oval.
-
Trump dará un mensaje institucional después de que Hamás aceptara su plan para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un mensaje institucional desde el Despacho Oval de la Casa Blanca después de que Hamás aceptara liberar a los rehenes de la Franja de Gaza como parte del plan de paz presentado por el republicano.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en la red social X una fotografía en la que se ve a Trump grabando su mensaje frente a las cámaras.
"Entre bastidores en el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación por parte de Hamás de su Plan de Paz. ¡Manténganse al tanto!", escribió la portavoz.
Estas declaraciones llegarán después de que el propio Trump haya publicado en sus redes sociales la carta de aceptación de Hamás.
-
La disposición de EEUU e Israel a aceptar cambios, en el aire
El presidente estadounidense, Donald Trump, había puesto como límite a Hamás este próximo domingo para que aceptara su plan de paz en Gaza. De lo contrario, amenazaba con dejar "graves consecuencias", como dejar a Israel que acabara con su deseo de ocupar el total de la Franja.
El grupo armado no ha esperado a agotar el plazo y ha aceptado este viernes, aunque bajo la condición de discutir "detalles" de dicho plan.
Ahora la pelota está en el tejado de Trump y Netanyahu. No está claro que estén dispuestos a sentarse a negociar con el grupo palestino.
La mayor brecha de las partes puede estar en que Hamás ha asegurado que no aceptará desarmarse hasta que Israel no detenga la incursión en el enclave.
-
Hamás exige formar parte de la mesa de negociación sobre el futuro de Gaza
Un alto miembro del grupo terrorista detalla sus exigencias para aceptar el plan de paz en Gaza de Trump al periódico árabe Al Jazeera.
Aunque Hamás ha mostrado su mano tendida a que la Franja sea administrada y coordinada por un organismo de tecnócratas independientes, señalan que entre las exigencias que ponen ahora sobre la mesa está formar parte en las discusiones sobre el futuro del enclave.
"Los asuntos relacionados con el futuro de Gaza se deben debatir dentro de un marco nacional palestino integral, en el que Hamás formará parte".
-
El grupo armado afirma que el plan de Trump es "teórico y poco realista"
El grupo palestino ha aceptado este viernes “liberar a todos los rehenes de la ocupación, tanto los vivos como los muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio descrita en la propuesta del presidente Trump, con la provisión de las condiciones de campo necesarias para el intercambio”, según recoge Al Jazeera.
A pesar de ello, pide negociar los detalles ya que opina que la cronología planteada por Trump es "teórica" y los tiempos que da el presidente estadounidense, un total de 72 horas para entregar a alrededor de 50 cautivos, son "poco realistas".
Aparentemente, el grupo se refiere a que el intercambio de los 2.000 prisioneros palestinos que se encuentran en Israel así como y los cuerpos de los gazatíes asesinados sería complicado en tres días por las condiciones del terremo.
Ademñas, el grupo terrorista ha afirmado en otras ocasiones que desconoce la ubicación de algunos de los cuerpos de los rehenes asesinados, por lo que podría llevar algún tiempo devolverlos a Israel.
-
Hamás afirma que no se desarmará hasta "que termine la 'operación israelí'" en Gaza
Los detalles de la repuesta de Hamás a la propuesta de paz en Gaza de Donald Trump continúan saliendo a la luz.
Un alto funcionario del grupo armado ha afirmado a Al Jazeera que aceptarán entablar negociaciones sobre todos los asuntos relacionados con Hamás y sus armas. Sin embargo, "el grupo no se desarmará antes de que termine la 'ocupación israelí'", asevera esta misma fuente.