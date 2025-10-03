Donald Trump ha exigido a Israel "detener de inmediato el bombardeo de Gaza" para poder liberar a los rehenes "de forma segura y rápida" después de que Hamás aceptara su plan de paz para el enclave palestino.

"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo", afirma el presidente estadounidense en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En este mismo comunicado asevera que están "negociando los detalles que aún deben resolverse", aceptando así la solicitud de Hamás de discutir "los detalles" del plan.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera", añade Trump. "No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio", concluye.



Se espera que en las próximas horas el presidente estadounidense difunda comunicado más amplio mediante un vídeo que está grabando desde el Despacho Oval.