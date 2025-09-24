La Flotilla denuncia un nuevo "ataque" a sus embarcaciones con drones y "explosiones" en la travesía hacia la Franja de Gaza

Un barco que participa en la Flotilla Global Sumud parte del puerto de Bizerta, Túnez, el 13 de septiembre de 2025. Reuters

La Flotilla Global Sumud -la iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza- ha denunciado en la madrugada este martes el "ataque" a dos de sus embarcaciones mientras avistaban "decenas de drones no identificados" en medio de su travesía por el Mediterráneo hacia la Franja.

Los activistas, que actualmente se encuentran a la altura de la isla griega de Creta aunque en aguas internacionales, señalan que han podido presenciar hasta "nueve ataques en un período corto de tiempo" en los que las embarcaciones han sido "impactadas con bombas de sonido y bengalas" y rociadas con presuntos "productos químicos".

También informan que estas "explosiones" han "destruido el mástil" del barco Zafiro, que hubo "interferencias en las comunicaciones" y que todos están a salvo y no hay heridos.

Video of one the explosions happening now on the flotilla filmed from the Spectre boat.



Raise the alarm! All eyes on the Global Sumud Flotilla#globalsumudflotilla #freepalestine #breakthesiege #sailtogaza #urgentalert https://t.co/A3S5PGUQ7T — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 23, 2025

La organización había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue atacada durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".

La Flotilla internacional señala que se trata de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y afirma que la presencia de drones tiene la intención de "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".

❗️ALERT❗️@gbsumudflotilla has been attacked 7 times in a short span! Boats hit with sound bombs, explosive flares, and sprayed with suspected chemicals. Radios jammed, calls for help blocked. Immediate international attention AND PROTECTION required!

Hands off the Flotilla! pic.twitter.com/huyNZxTp6o — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 23, 2025

"Pero nuestra determinación es más fuerte que nunca. Estas tácticas no nos disuadirán de nuestra misión de entregar ayuda a Gaza y romper el asedio ilegal", señalan en un comunicado en sus redes sociales.

"Todo intento de intimidarnos solo refuerza nuestro compromiso. No nos silenciará", reivindican.

La complicada acción humanitaria

Se trata del tercer ataque a la flotilla desde que salió desde Barcelona el pasado 31 de agosto y coincide con la celebración de la Asamblea General de la ONU, un evento marcado por las exigencias de medidas para parar el "genocidio" de varios países a los aliados de Benjamin Netanyahu.

La misión marítima ha condenado estos días los "intentos" israelíes por "criminalizarla" después de que Israel afirmara que se trata de una "iniciativa yihadista" apoyada por el grupo islamista Hamás.



El Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido este martes que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la Franja de Gaza.

🚨 In international waters on a humanitarian mission: dozens of drones spotted, 2 vessels targeted. All safe, no injuries. Facing comms jam.

📸 yaseminacr_ (IG) pic.twitter.com/pfJQ598VQ8 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 23, 2025

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".



La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.