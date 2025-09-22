Donald Trump se muestra ambiguo sobre la petición de diálogo de Maduro: "Ya veremos qué pasa con Venezuela"

Donald Trump, antes de subirse al avión para asistir al funeral de Charlie Kirk. Reuters Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido con ambigüedad al ser cuestionado sobre si recibió una carta de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a dialogar y negociar.

Durante una breve declaración en los instantes previos a su viaje a Arizona para asistir al funeral del activista asesinado Charlie Kirk, Trump se ha limitado a responder que "ya veremos qué pasa con Venezuela".

Maduro envió una carta pidiendo diálogo a Trump el pasado 6 de septiembre a raíz del primero de los cuatro ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas venezolanas, una operación que ya ha dejado 18 muertos.

En la misiva, el mandatario venezolano rechazaba las acusaciones de la Casa Blanca según las cuales el gobierno chavista y el narcotráfico tienen una relación estrecha. También instaba a Trump a dialogar sobre la repatriación de migrantes venezolanos a través del enviado especial Richard Grenell.

"Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica. Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas", apuntaba en la carta.

De acuerdo con Reuters, Maduro argumentó que solo un 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen hasta el 70 % de las mismas.

El líder venezolano también destacó a Grenell, con el que el chavismo ha llegado a acuerdos sobre la admisión de repatriados en el pasado como un "canal que ha funcionado impecablemente", señalando así sus preferencias sobre el interlocutor.

Narcolanchas

En las últimas semanas, EE.UU. ha hundido cuatro embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, disparando directamente contra ellas y matando a sus tripulantes.

Además, en Caracas se teme una invasión total por parte de Washington para derrocar a Maduro e impulsar una transición en el país.

Venezuela ha desplegado tropas por todo el país y las redes sociales han viralizado cómo miles de civiles están siendo entrenados en el uso de armas, sobre todo en los barrios humildes, junto a lemas y proclamas patrióticas.

Este mismo sábado, Maduro invitaba a los campesinos de su país a prepararse "integralmente" para "tomar las armas" y defender la soberanía de su nación en caso de una agresión estadounidense

Ambigüedad

Ante las crecientes tensiones entre ambos países, la vaga respuesta de Trump ha llegado horas después de que el republicano compartiese un amenazante mensaje en Truth Social dirigido contra Caracas.

Si ante la prensa se limitó a decir que "no quería responder" o que "ya veríamos qué pasa con Venezuela", en su publicación dejó claro que Maduro pagará "un precio incalculable" si no readmite a sus "presos".

"Queremos que Venezuela readmita a todos los presos y a las personas ingresadas en centros psiquiátricos que el liderazgo venezolano ha introducido en los Estados Unidos de América. Miles de personas han sido gravemente heridas o asesinadas por estos Monstruos. ¡Sacadlos de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagaréis será incalculable!", reza el mensaje.