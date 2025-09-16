Un tribunal ruso condena en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a cinco miembros del colectivo Pussy Riot

Las Pussy Riot durante la grabación de un videoclip en Indianápolis en 2023. Europa Press

Un tribunal ruso ha condenado en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a cinco integrantes del grupo feminista punk ruso Pussy Riot por difundir "información falsa" sobre el Ejército ruso, según señalaba este lunes la prensa local.

La mayor condena, la de 13 años y 15 días, la recibió María Aliójina, uno de los rostros más conocidos del colectivo ruso y su cofundadora, precisa la agencia Interfax.

Aliójina ya se encontraba en la lista de busca y captura en Rusia desde abril de 2022.

Maria Aliójina, miembro del colectivo ruso feminista de punk-rock, Pussy Riot. Europa Press

Uno de los episodios por los que fueron condenadas las Pussy Riot versa en torno a una canción, difundida por el grupo en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, en la que se ofrecen "datos falsos" acerca de víctimas civiles ucranianas.

Se trata del videoclip de 'Mama, Don’t Watch TV' (Mamá, no veas la televisión), una canción que lanzaron en 2022 en la que el grupo protesta por la guerra de Ucrania y la censura del régimen ruso.

En el videoclip se escuchan sirenas, aparecen misiles iluminando la noche y se ve sangre goteando de un contenedor de basura. Además, reclaman que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sea juzgado por un tribunal internacional.

También hay un mensaje para la población rusa: "¡Por favor, no participes en esta guerra! ¡No tomen avisos de movilización, no vayan a la comisaría militar, no escuchen propaganda!"

Y concluyen que "cada acción contra esta guerra es importante"; de hecho, como símbolo de esa lucha, una de las Pussy Riot, tocada con máscara fucsia y que deja ver su melena rubia, cierra el vídeo con una imagen en la que se levanta la túnica negra con la que va vestida y, de pie, orina sobre una foto de Putin.

Según la Fiscalía, todas las condenadas se oponen a la política de Estado ruso.

Los abogados de las artistas defendieron su libertad de expresión y pidieron absolver a sus clientas, según informa Efe.

Pussy Riot alcanzó fama internacional tras una performance realizado en 2012 contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la catedral del Cristo Redentor de Moscú, que costó penas de hasta dos años de cárcel a sus integrantes, acusadas de vandalismo.