El primer ministro del Gobierno hutí de Yemen muere durante un ataque israelí en la capital

Los hutíes de Yemen han anunciado este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí del pasado jueves en Saná, la capital del país, junto a varios de sus ministros.

"Anunciamos la muerte del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", ha señalado la presidencia hutí en un comunicado en redes, según EFE.

El primer ministro del Gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024 fue atacado junto con otros miembros del Ejecutivo. En concreto, mientras llevaban a cabo una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año.

El brazo político de los hutíes ha enfatizado en su comunicado que su Gobierno e instituciones todavía son capaces de cumplir con sus deberes después del ataque de Israel. Por ahora, este grupo rebelde ha sustituido a Ahmed al-Rahawi por su adjunto, Mohamed Moftah, según Reuters.

Los hutíes también han explicado que los ataques israelíes se producen en el marco de los enfrentamientos con Israel, que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel.