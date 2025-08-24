Israel mata a más de 90 gazatíes en dos días: una treintena muere durante el avance del Ejército hacia Ciudad de Gaza

El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a 64 palestinos en ataques a lo largo del enclave este sábado y a otros 34 este domingo durante su avance hacia Ciudad de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la región. Así, la cifra total de muertos supera los 62.700 desde octubre de 2023.

"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento", detalló el ministerio en un comunicado, en el que dijo que unas 280 personas resultaron también heridas el sábado.

Israel bombardeó de madrugada tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa (Jan Yunis), matando a 17 personas, incluidos seis niños. Según una fuente del Hospital Naser, todos con edades entre los seis meses y los 13 años.

Además, 28 de las personas asesinadas durante este fin de semana han muerto mientras esperaban el reparto de ayuda. La Sanidad gazatí ha elevado a más de 2.000 los muertos que han llegado a los hospitales después de que intentaran conseguir ayuda.



Estos sucesos letales se repiten a diario, ya que una organización respaldada por EEUU e Israel reparte alimento de forma muy limitada en complejos militarizados, con las tropas israelíes apostadas a apenas dos kilómetros y con luz verde para disparar hacia los palestinos a fin de dispersar a las masas, según EFE.

Avance del Ejército

Desde las primeras horas del domingo y hasta las 14.00 hora local, los hospitales de la Franja de Gaza registraron al menos 34 muertos en ataques israelíes. Seis de los fallecidos han muerto en el barrio de Al Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, en bombardeos israelíes contra viviendas, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Las tropas israelíes avanzan lentamente hacia el interior de la capital desde tres puntos: desde el barrio de Al Sabra, desde la zona de Nazla, situada en la cercana localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza) y desde el barrio de Saftawi, también en Yabalia.

En este último, entraron esta mañana tanques y excavadoras militares y los soldados detonaron un robot explosivo, según fuentes sobre el terreno.

Todas estas zonas sufren desde hace más de diez días constantes ataques aéreos de Israel, en el contexto previo a su plan de ocupar la Ciudad de Gaza y expulsar a su población, de alrededor de un millón de habitantes, al sur del territorio.

Hambruna

Según declaró la ONU este viernes, una hambruna asola ya la Ciudad de Gaza y áreas aledañas, afectando a medio millón de personas que se enfrentan a la muerte si la ayuda no entra de forma masiva.

Solo en las últimas 24 horas, Sanidad ha registrado la muerte por hambre de otras ocho personas en Gaza, entre ellas una bebé; después de que el viernes fallecieran otras ocho personas; incluidos dos niños.