La Casa Blanca dice que Putin aceptaría que EEUU garantizase la seguridad de Ucrania, pero sin dejarle entrar en la OTAN

La Casa Blanca ha dado a conocer una de las propuestas que Moscú habría aceptado como base de un posible acuerdo de paz para poner fin a la Guerra de Ucrania. La nueva hoja de ruta que marcó la Administración Trump en Alaska pasa por conceder ciertas garantías de seguridad a Kiev que Rusia habría admitido, aunque sin incluir la adhesión de Ucrania a la OTAN.

El enviado especial de EEUU para Ucrania, Steve Witkoff, afirmó este domingo ante los medios que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó durante su reunión en Alaska con Trump una condición para el acuerdo de paz con Ucrania que pasaría por establecer garantías de seguridad "sólidas" para los ucranianos.

Witkoff hizo una similitud entre esas medidas y el artículo 5 de la OTAN, que establece el derecho a la legítima defensa colectiva frente a un ataque armado contra uno o varios de los países que forman parte de esta organización.

Así, Witkoff explicó que las garantías de seguridad que habría aceptado Putin constarían de una protección "con un lenguaje similar" al que otorga dicho artículo del tratado, pero no al mismo nivel de la OTAN.

La protección que Putin estaría dispuesto a aceptar para Ucrania vendría "directamente de los Estados Unidos", así como de "otros países europeos", según Witkoff, aunque no ha especificado qué Estados de la órbita europea se encargarían de la defensa de Kiev. La medida otorgaría a Ucrania cierto estatus de seguridad sin entrar de facto en la OTAN.

Además, Witkoff también detalló que Putin se habría comprometido a no entrar en ningún otro territorio, incluyendo de forma específica a la propia Ucrania pero, también, a otros países europeos.

Sanciones a Rusia

Otro de los miembros de la Administración Trump que ha desvelado más detalles de la cumbre de Alaska fue Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU. A lo largo de este domingo, Rubio afirmó que Washington todavía no ha descartado la imposición de más sanciones económicas a Rusia en el caso de que Putin no demuestre su compromiso hacia un acuerdo de paz duradero.

A pesar de esto, Rubio reconoció que, si Estados Unidos impone nuevas sanciones a Moscú, el proceso de paz se estancaría. "En cuanto (el presidente) Donald Trump tome esas medidas, se detendrán todas las conversaciones", detalló en la NBC.

Rubio, que fue uno de los acompañantes de Trump durante su reunión con Putin, señaló que redoblar la presión sobre Moscú pone en peligro la paz porque, a su juicio, "no quedará nadie en el mundo para hablar con los rusos e intentar que se sienten a la mesa para alcanzar un acuerdo".

Reunión en Washington

La Coalición de Voluntarios, formada por varios de los países que apoyan a Ucrania de forma más directa, se reunió el pasado domingo para preparar el encuentro entre varios líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con Trump y Zelenski, previsto para este lunes en Washington.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que asistió a la convocatoria del domingo y también estará presente en la reunión de este lunes en Washington, expuso claramente la visión de París. Sobre la cesión de terreno ucraniano a Rusia, el mandatario francés explicó que "ningún país puede aceptar la pérdida de territorios sin garantías de seguridad para el territorio restante".

Además, Macron añadió que, para que el futuro acuerdo de paz se respete a lo largo del tiempo, "Ucrania necesita un Ejército fuerte". En relación a esto, el presidente francés también incluyó a Europa, ya que, en su opinión, para que el continente esté a salvo de futuros ataques, es necesario "ser temidos" y "fuertes".

Sobre la reunión de Washington, Macron asegura que tanto él como el resto de asistentes defenderán una "paz robusta". Para ello, se mostrarán "unidos" ante Trump.