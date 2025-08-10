Las familias de los rehenes israelíes llaman a la población a una huelga general contra los planes de Netanyahu

Un grupo de familias de los rehenes que siguen secuestrados en Gaza ha invitado a los ciudadanos a acudir a una huelga general en Israel el próximo domingo para protestar contra la ofensiva israelí en el enclave palestino y el plan del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de tomar su capital.

En una rueda de prensa celebrada este domingo en Tel Aviv que recoge la prensa israelí, los familiares han denunciado que el plan aprobado el pasado viernes por el gabinete de seguridad de Israel, que comprende ampliar la ofensiva y hacerse con el control de la ciudad de Gaza (donde viven casi un millón de personas), solo llevará a la muerte de los 20 rehenes vivos que siguen allí.

"El próximo domingo pararemos y diremos: 'Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes'. Está en nuestras manos", ha afirmado en la rueda de prensa Reut Recht-Edri, cuyo hijo Ido Edri fue asesinado por Hamás en el festival de música Nova, según el diario Times Of Israel.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha secundado la propuesta en un mensaje en su cuenta de X, en el que afirma que "la llamada de las familias de los secuestrados a cerrar la economía es justificada y apropiada".

Además, el líder de la izquierda, Yair Golan, ha anunciado que su formación, el Partido Demócrata, se suma al paro convocado por las familias

"Hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, a todos aquellos que consideran el valor de la vida y la garantía mutua, a que se unan a nosotros y salgan a las calles, a luchar", ha escrito en su cuenta de la misma red social.

Y ha añadido: "No debemos continuar con nuestra vida cotidiana sin prestar atención a nuestros hermanos y hermanas en Gaza. No podemos permanecer en silencio ante esta realidad".

Según ha informado el canal 12 israelí, este lunes está prevista una reunión entre los familiares de los rehenes y la Federación de Sindicatos de Trabajadores para pedir la adhesión del sindicato a la huelga.