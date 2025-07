Mark Epstein asegura que su hermano Jeffrey sabía cosas perjudiciales sobre Trump y que no se suicidó

Mark Epstein ha asegurado que su hermano Jeffrey sabía cosas que perjudicaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que no se suicidó en la cárcel. Así lo ha explicado el hermano del magnate multimillonario en una entrevista telefónica que ha sido publicada este sábado en el diario italiano 'Corriere della Sera'.

Epstein ha afirmado que cuando se enteró por los medios del presunto suicidio de su hermano Jeffrey no tuvo motivos para dudar y lo aceptó, pero que al día siguiente, cuando fue a Nueva York para identificar el cuerpo y le hicieron la autopsia, los forenses declararon que no podían considerarlo un suicidio.

"La médico forense de la ciudad, Kristin Roman, quien realizó la autopsia junto con Michael Baden en mi nombre (...), afirmó que no podía declararlo un suicidio porque se parecía demasiado a un homicidio. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Mi vida habría sido más fácil si hubieran dicho: 'Sí, es un suicidio', pero no pudieron", explica al diario.

Y agrega que posteriormente, "Barbara Sampson, la jefa forense, declaró que se trataba de un suicidio, sin explicar qué examen se había realizado", agregó

"Y, seamos claros: ella nunca vio el cuerpo. ¿Qué la llevó a esta conclusión? ¿Fue Bill Barr (entonces fiscal general bajo el gobierno de Trump), quien dijo haber visto el video y que nadie tenía permitido entrar en ese nivel de la prisión, ignorando que había otros 12 reclusos en ese nivel que podrían haber asesinado a Jeffrey? Y hay muchas otras cosas...", argumenta el hermano del financiero

Epstein fue acusado por tráfico sexual en Nueva York y falleció una semana después de su ingreso en la cárcel.

Sobre si la declaración ante el fiscal de la expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Mark Epstein afirmó: “No sé nada más de lo que todos saben: que está en prisión y la han acusado de mentir bajo juramento, pero no sé qué podría decir o saber. Mire, Jeffrey dijo que tenía información que perjudicaba a Trump: tal vez ella sepa de qué estaba hablando".

"No sé si le preguntarán. Es interesante que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijera que Ghislaine tiene muchas razones para mentir, criticando su testimonio incluso antes de que hablara. Pensé: ¿por qué no escuchan antes de juzgar? Creo que estaba preparando el terreno, así que si dice algo perjudicial, puede decir que es mentira. Es todo tan sucio, no es transparente...", señaló.

Respecto a si considera que su hermano era culpable de tráfico sexual de menores, afirmó: "Mi trabajo no es defender a Jeffrey; no soy ni el abogado defensor ni el fiscal. Lo que sé es que el tráfico sexual es cuando se lleva a una menor a otro estado para tener relaciones sexuales".

"P. Diddy fue acusado de tráfico con fines de prostitución, que es diferente. Jeffrey fue acusado de tráfico: culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad. No puedo juzgar nada más, pero sé que era culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad porque me lo contó". añadió.

Las declaraciones de Mark Epstein se producen cuando el caso de su hermano ha recobrado actualidad después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran en una investigación que pese a informaciones en contra el financiero no contaba con una "lista de clientes" famosos para chantajear y confirmaran su muerte por suicidio. Los simpatizantes más acérrimos de Trump han manifestado su insatisfacción con la Administración del republicano, que había prometido en campaña publicar dicha lista, una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración de la ultraderecha.