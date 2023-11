Detenida una mujer por la muerte de sus exsuegros: les invitó a comer y ambos fallecieron intoxicados

Las autoridades australianas han detenido este jueves a una mujer de 49 años de edad acusada de la muerte de tres personas durante una comida familiar. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio, cuando la detenida, Erin Patterson, decidió invitar a sus exsuegros y otros amigos a una comida en su casa. La mujer cocinó un plató elaborado a base de carne y setas y, con total normalidad, los invitados disfrutaron de la comida como una más. Sin embargo, la reunión acabó en tragedia: tres de los comensales fallecieron días después como consecuencia de una intoxicación.

Ahora, meses después, la Policía de Australia ha confirmado que la mujer ha sido detenida acusada de tres cargos de asesinato y otros cinco de intento de asesinato. Las autoridades también han aprovechado la detención para registrar su vivienda con perros especializados en la detección de aparatos electrónicos con el objetivo de resolver un caso que ha saltado a las portadas de los periódicos de la prensa internacional.

"Los cargos de hoy son sólo el siguiente paso en lo que ha sido una investigación increíblemente compleja, metódica y exhaustiva realizada por los detectives del Escuadrón de Homicidios", ha dicho el detective Dean Thomas. La detenida ha continuado defendiendo la versión que ofreció en un primer momento. Tal y como aseguró, es inocente. Sin embargo, los informes de toxicología han arrojado que las víctimas murieron intoxicadas como consecuencia de la ingesta de hongos mortales.

Erinn Patterson, la mujer detenida.

Todo ocurrió el sábado 29 de julio en la localidad rural de Leongatha, a 135 kilómetros al sureste de Melbourne. Erin Patterson decidió invitar a su casa a Gail y Don Patterson, sus exsuegros. Ambos decidieron aceptar la invitación. Sin embargo, no acudieron al domicilio de Erin solos. Lo hicieron junto a la hermana de Gail, y su marido Ian. Los cuatro comenzaron a sentirse mal tras disfrutar de la comida, en la que degustaron setas que la anfitriona había recogido del campo.

Con el paso de las horas, el estado de salud de los invitados fue empeorando y, al día siguiente, decidieron acudir al hospital. Las dos hermanas, de 70 y 66 años, fallecieron días después. Don Patterson también falleció al día siguiente. El único que logró salvarse fue Ian, de 68 años, que permaneció ingresado en estado crítico durante días mientras. Erin y sus hijos, que también disfrutaron de la comida, no sufrieron ningún problema de salud.

[Muere el hombre al que trasplantaron el corazón de un cerdo dos meses después de la operación]

En principio, todos los comensales comieron lo mismo. Y por ello por lo que las autoridades australianas señalaron a Erin como principal sospechosa de un envenenamiento intencionado. Durante los días posteriores a los hechos, Erin ha realizó varias comunicaciones públicas. En todas ellas se mostró completamente destrozada y firme a su argumento: en ningún momento manipuló las setas.

"Yo no hice nada. Los amaba y estoy devastada porque se hayan ido. Estoy muy devastada por lo sucedido. Gail era como la madre que no tuve porque mi madre falleció hace cuatro años y Gail nunca había sido más que buena y amable conmigo. Ian y Heather fueron algunas de las mejores personas que he conocido. Nunca me hicieron nada malo", dijo por aquel entonces.

La justificación de Erinn

Al ser preguntada por el origen de las setas que provocaron la muerte de los comensales, Erin aseguró que fue ella misma quien las recogió del campo. La mujer había estado casada con el hijo de Don y Gail. Junto a él había vivido en la casa donde se celebró la comida. A pesar de que se había separado de él, la relación que guardaban ambos era amistosa.

Dos de los familiares que asistieron a la comida.

Tras lo ocurrido, la mujer fue interrogada por los detectives de la brigada de homicidios, que acudieron al domicilio cuando ocurrieron los hechos. Horas después y tras haber recogido todas las pistas posibles, la mujer fue puesta en libertad a la espera de nuevos interrogatorios.

Ahora, meses después, Erin ha sido detenida por las autoridades. Sin embargo, desde el primer momento se convirtió en la principal sospechosa. Así lo confirmó por aquel entonces inspector de detectives de la policía de Victoria para la Brigada de Homicidios, Dean Thomas. "Ella no ha presentado ningún síntoma, pero tenemos que mantener la mente abierta en relación con esto, que podría ser muy inocente, pero no lo sabemos en este momento", aseguró en ese momento.

Sigue los temas que te interesan