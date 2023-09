Una quinta mujer acusa a Russell Brand: exhibió sus genitales ante ella y luego se burló en la radio

Una nueva acusación se cierne sobre el cómico y actor británico, Rusell Brand. En esta ocasión se trata de una empleada de la BBC en los Los Ángeles (quien no ha hecho pública su identidad), donde también trabajaba Brand en el año 2008, fecha en la cual se produjo el incidente. Según denuncia la víctima -en adelante 'Sofía'-, Bran le mostró sus partes íntimas en el propio edificio y posteriormente se burló de los hechos en su programa de radio, junto con Matt Morgan.

'Sofía' nunca presentó una denuncia formal, no obstante, en el año 2019 la dirección de la BBC fue informada sobre el incidente y ésta decidió no tomar ninguna medida formal. Este hecho se suma a la denuncia de otras cuatro mujeres, que han acusado al humorista de agresiones sexuales y violaciones entre 2006 y 2013 -periodo que coincide con la 'época dorada' del actor y con su matrimonio con la cantante Katy Perry (2010-2012), a quien le pidió el divorcio en pleno concierto por mensaje de texto-.

Brand se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, ha negado las acusaciones y ha señalado que se trata de "la época en la que trabajaba en la corriente dominante -en periódicos y películas-" e indica "era muy promiscuo". A pesar de ello, señala, "las relaciones que tuve fueron siempre consentidas. Siempre fui transparente al respecto". Sin embargo su versión ha caído, al haber bromeado en la radio sus propios actos a modo de 'broma'.

Sofía era empleada de una empresa de medios de comunicación en el mismo edificio donde se encontraba la BBC en Los Ángeles. Sitúa los hechos el día 16 de junio de 2008.

Según explica, se cruzó con Bran cuando le abrió la puerta, a él y al resto de su equipo del programa de radio 'The Russell Brand Show' emitido en Radio 2 de la BBC. Acto seguido, Sofía se dirigió al baño para coger un medicamento para la sinusitis del botiquín, tuviendo que pasar por el estudio de radio. Cuando se encontraba agachada buscando la medicina asegura que sintió a alguien detrás de ella.

Sofía narra que al girarse se encontró con la entrepierna de un hombre, dándose cuenta de que se trataba de Russell Brand. "Me sobresalté, me levanté y me di cuenta de que era el hombre al que había dejado entrar: Russell".

En una entrevista concedida a la BBC, la víctima protegida explica detalladamente como Brand le aseguró que "la iba a follar" porque estaba "muy bien". Acto seguido "puso el pene en su mano y me lo sirvió como si le estuviera sirviendo comida a alguien".

Sofia expresa el terror que sintió en aquel momento, con la puerta del baño cerrada sin que nadie pudiera ayudarla. "Hubo algunas bromas porque no sabía qué hacer", asegura. Poco después Brand volvió a meterse el pene dentro de los pantalones y posteriormente un miembro de su equipo golpeó la puerta y se fue del baño.

La pesadilla de Sofía no acabó aquí. En cuanto llegó a su puesto de trabajo mandó un mensaje de texto a un empleado de la BBC, contándole lo sucedido, recibiendo por respuesta que ya era consciente de ello ya que Brand lo estaba contando en el estudio de grabación.

Burla en la radio

El 21 de junio de 2008, cinco días después, Rusell Brand y Matt Morgan -comediante británico- utilizaron el programa 'The Russell Brand Show' para burlarse de los hechos -un audio que Sofía ha conocido a raíz de la investigación impulsada hace varias semanas por The Times y Channel 4-.

En el fragmento se escucha a Morgan reírse sobre los 25 minutos que Brand pasó con Sofía, para ellos "la recepcionista", y cómo éste le entregó su pene (entre otros comentarios y burlas).

Sofía, ante tales comentarios, asegura sentirse avergonzada y menospreciada. "Me siento avergonzada. Si hubiera hecho algo tal vez habría habido menos mujeres a las que les habría hecho cosas horribles, sobre las cuales estamos leyendo ahora en los periódicos", declara.

Uno de sus mayores miedos, comenta ante la entrevistadora de la BBC, fueron las posibles consecuencias para ella y para su familia en el caso de haber denunciado, además de asegurar que su forma de actuar hubiera sido distinta en caso de haber sido conocedora de tal grabación.

Cuatro casos más

La Policía Metropolitana de Londres (MET) ha comenzado a recabar información acerca de las acusaciones de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional a mujeres que presuntamente habría perpetrado el actor.

La policía investigará las acusaciones recogidas en las investigaciones de los periódicos The Times y The Sunday Times, así como de la televisión Channel 4. Para llevar a cabo estas pesquisas, han decidido invitar a cualquier persona que tenga información a acudir a estos medios.

"Conocemos las noticias en medios sobre una serie de acusaciones de agresiones sexuales. Hasta el momento, no hemos recibido informes en relación a ello. Si alguien creo que ha sido víctima de una agresión sexual, al margen de cuándo sucedió, les animamos a contactar con la policía", dijo un portavoz policial a The Times. Además, la policía prevé contactar con los medios que publicaron la exclusiva para garantizar que cualquier víctima pueda denunciar el caso.

La BBC, por su parte, explicó que "está examinando urgentemente" cualquier posible conducta abusiva del presentador.

