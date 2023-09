Una UE más unida que nunca, igualitaria, emprendedora y sostenible

En una organización como es la Unión Europea, compuesta por 27 países, cada uno con sus planes, sus triunfos, problemas y soluciones distintos, mirar hacia el futuro y dibujar una hoja de ruta común a todos los miembros resulta fundamental para caminar juntos y mantener la unidad.

Así lo piensa y lo ha expresado la presidenta de la Comisión Europa Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo en el Debate sobre el Estado de la Unión celebrado en Estrasburgo: “De nuevo, este es el momento de que Europa responda a la llamada de la historia”. En este contexto, ha descrito detalladamente la Unión Europea que quiere, una Unión Europea que tiene que basarse en determinados pilares que son de actualidad.

La agricultura y la conservación del planeta, de la mano

El Pacto Verde Europeo ha sido uno de los temas de arranque en el discurso de la presidenta. Y es que luchar contra el cambio climático es una prioridad para todos los países del mundo por un planeta mejor. En el caso de la Unión Europea no hubiera sido posible sin los fondos NextGenerationEU que, inicialmente, fueron concebidos para paliar las consecuencias de la COVID19 y ahora están haciendo que nuestras economías sean más sostenibles.

Unido a esta lucha por un planeta más sano y más limpio, la agricultura y cómo se aborda es clave. Sector imbuido en una situación compleja, la UE lo que debe hacer es asegurar el aprovisionamiento de alimentos para todos de manera respetuosa con el medio ambiente, tal y como ha recalcado la presidenta de la Comisión Europea.

Igualdad con el “no es no” por delante

La igualdad entre mujeres y hombres es otro de los puntos esenciales en esta hoja de ruta. “Desearía que consagrásemos en la legislación otro principio fundamental: no es no. La verdadera igualdad no podrá existir hasta que no derrotemos la violencia”, dijo von der Leyen.

Además, recordó importantes avances en materia de igualdad como la aprobación de la directiva sobre las Mujeres en los Consejos de Administración que fomenta que más mujeres ocupen puestos de dirección en las principales compañías así como lo que supone la adhesión de la UE al Convenio de Estambul, que es legalmente vinculante, y los países firmantes se comprometen a prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas. Sin olvidar la directiva sobre Transparencia Retributiva, con la que queda consagrado el principio básico de que un mismo trabajo merece un mismo salario.

Ayudar a las pymes

Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía europea, pero se tienen que enfrentar diariamente a una serie de ‘baches’ en el camino que les complican la vida. Por eso, von der Leyen ha propuesto reducir un 25% sus requistios de presentación de información. También dispondrán de un representante de la UE con el fin de entender mejor sus necesidades.

Von der Leyen, durante su intervención en la cámara.

Asimismo, y partiendo de las recientes prácticas desleales de China en el sector de la automoción y el solar, la UE se compromete a proteger a las empresas europeas para que crezcan, pero siempre en un entorno de comercio abierto. En esta misma línea y dada la importancia cada vez más creciente de las nuevas tecnologías, la presidenta ha mencionado lo fundamental de una Inteligencia Artificial que sirva de palanca para crear nuevas oportunidades de negocio, pero, por encima de todo, que sea “transparente y responsable”, a lo que se unen ideas como la creación de un panel global que reúna a expertos para identificar oportunidades y riesgos relacionados con la IA.

Para finalizar, von der Leyen no dudó en recordar a las víctimas de Ucrania, consecuencia de la invasión rusa (“Aguanta, Ucrania”, agregó). Y es que proteger a los tuyos y mantenerse unidos es lo que, al fin y al cabo, significa pertenecer, en este caso a la UE, tal y como lo transmitió la presidenta.

