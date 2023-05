El principal opositor turco acusa a Rusia de interferir en las elecciones para favorecer a Erdogan

El líder opositor turco, Kemal Kiliçdaroglu, ha acusado este viernes a Rusia de interferir en las elecciones que Turquía celebra el domingo 14 de mayo. La jornada ha estado marcada por la retirada de uno de los candidatos de la carrera electoral ante un supuesto intento de chantaje con un vídeo de contenido sexual.

"Os pedimos que os abstengáis de interferir en el Estado turco. Estamos abiertos a mantener la cooperación y la amistad", señaló el dirigente socialdemócrata en la red social Twitter, en un mensaje que abría dirigiéndose a sus "queridos amigos rusos".

Kiliçdaroglu, al que los sondeos auguran una victoria en los comicios presidenciales del domingo, expresó en ese mensaje su sospecha de que "ciertos montajes, conspiraciones, contenido ultrafalso ('deep fake') y cintas que han sido recientemente revelados en Turquía, tienen su origen en Rusia".

El opositor Kemal Kiliçdaroglu, que según los sondeos tiene posibilidades de derrotar este domingo en las urnas al actual mandatario, Recep Tayyip Erdogan, en un acto electoral. Reuters

Muharrem Ince, uno de los cuatro aspirantes en las elecciones presidenciales, se ha retirado hoy de la carrera después de que ayer supuestamente se difundiese un vídeo de contenido sexual. Tras saltar la noticia, Ince suspendió todos sus eventos de campaña.

Los analistas estiman que la candidatura de Ince, que en 2018 fue candidato por el partido socialdemócrata CHP, restaba apoyos principalmente a Kiliçdaroglu, por lo que su retirada podría contribuir a su victoria y a acabar con las dos décadas en el poder del actual presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Paradójicamente, los analistas creen que la retirada de Ince mejora las expectativas de Kiliçdaroglu de acabar con los 21 años de Erdogan en el poder, lo que contrasta con que la supuesta intromisión rusa con el vídeo haya sido para beneficar al actual presidente.

Kiliçdaroglu señaló hoy en una entrevista con EFE que, si es elegido, pretende mantener las buenas relaciones de Turquía con Rusia, un importante aliado político y socio económico. También ha invitado a Ince a regresar a su antiguo partido y ha denunciado el "chantaje y sucio montaje" del supuesto vídeo.

Vídeo sexual

Antes de abandonar la carrera presidencial, a Muharrem Ince los sondeos daban un máximo del 6% de apoyo electoral. Tras la difusión del vídeo sexual tuvo que ser atendido en un hospital al sentirse "indispuesto", y aseguró en sus redes sociales y ante los medios de comunicación que todo era un montaje para chantajearlo.

La existencia de ese supuesto vídeo fue revelada por Ali Yesildag, miembro de un clan mafioso, quien ha vinculado al propio presidente Erdogan con el escándalo.

"No quería dar golpes bajos, pero ahora todo está permitido. Mañana (en referencia al pasado jueves) difundiré una parte de un vídeo sexual de Muharrem Ince, que trabaja para el hermano Tayyip (Erdogan). Mantengan a los niños alejados de la pantalla", anunció en Twitter.

Yesildag indicó también que había pedido a Erdogan que le ayudara con sus problemas con la justicia y que, ante su negativa, se ha decidido a revelar "trapos sucios" que afectan al Gobierno o a sus aliados políticos.

En esos mensajes da a entender que Ince decidió presentarse a las elecciones para arañar votos al socialdemócrata CHP, su antiguo partido y con el que en 2018 fue candidato a las presidenciales, y facilitar así la victoria de Erdogan, que se presenta a la reelección.

El propio Ince, quien aseguró que no existía dicho vídeo sexual y que no iba a dejarse humillar, dio ayer una rueda de prensa para explicar lo acontecido. "Se lo digo a quienes dicen que he cobrado dinero del Palacio (presidencial) para no retirarme: no tengo miedo a estas conspiraciones, a estos falsos recibos, a estos montajes. He resistido 45 días. Me retiro de la candidatura, lo hago por mi país", dijo Ince.

Rusia niega las acusaciones

Tras las acusaciones de Kiliçdaroglu, el Kremlin ha respondido rápidamente al candidato turco rechazando la hipótesis de que Rusia haya interferido en las elecciones presidenciales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las personas que habían transmitido tales acusaciones a Kiliçdaroglu eran "mentirosas" y que Rusia valoraba enormemente sus lazos con Turquía.

A pesar de todo, Kiliçdaroglu dijo a Reuters que "si no tuviéramos pruebas concretas, no habría tuiteado eso". La embajada rusa en Turquía y Kiliçdaroglu aún no han hablado sobre el asunto.

