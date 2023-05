Detenido el tiroteador del centro médico de Atlanta: un exmilitar de 24 años con problemas mentales

La policía de Atlanta ha detenido a Deion Patterson, un exguardacostas militar de 24 años identificado como el principal sospechoso de matar a una mujer de 39 años y herir a otras cuatro en un tiroteo en el undécimo piso del centro médico de Midtown Atlanta, según han confirmado las autoridades.

Tras el tiroteo, Patterson robó un coche y, aún armado con una pistola, huyó de la escena del crimen. Alrededor de ocho horas después del tiroteo, a las 12:30h., un oficial encubierto lo halló en los suburbios del condado de Cobb, al norte de la ciudad.

"Sabemos que tenía una cita en las instalaciones médicas, pero por qué hizo lo que hizo no lo sabemos aún. Todo eso está bajo investigación", dijo el subjefe de investigaciones criminales de la policía de Atlanta Charles Hampton en una conferencia de prensa después del arresto.

Deion Patterson, a quien la policía de Atlanta describe como el sospechoso del tiroteo de Atlanta. Reuters

El presunto autor del tiroteo había acudido al centro médico con su madre porque tenía cita. Su hermana Whitney Code dijo al 'The New York Times' que Patterson "no estaba mentalmente estable" y que "no lo había estado desde que dejó la Guardia Costera a principios de año".

En un comunicado, la Guardia Costera estadounidense aclaró que, si bien Patterson había ingresado en la rama militar en el verano de 2018, su último trabajo allí había sido como ayudante de electricista de segunda clase.

Whitney Code dijo que, desde entonces (enero de 2023), Patterson se había limitado a sobrevivir llevando a cabo actividades funcionales básicas como "comer y levantarse de la cama", motivo por el que había ido al médico: "Necesitaba ayuda".

Deion Patterson, tiroteador de Atlanta. Reuters

Tras defender que su hermano "no es así, sino que era alegre y divertido" antes de entrar en esta fase depresiva, se negó a responder a los periodistas del NYT el motivo por el que su hermano podría haber cometido los asesinatos.

Las autoridades, por otra parte, aún no han dado información respecto al estado mental del detenido. "Este fue un horrible acto de violencia armada", dijo el alcalde Andre Dickens de Atlanta en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. "Pero igualmente horroroso es que sabemos que esto no es único en nuestro país".

BOLO - Suspect is still at large. pic.twitter.com/M8GkXa8dmM — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023

La mujer que murió tenía 39 años. Las cuatro mujeres heridas tenían entre 25 y 71 años, informaron los medios. Tres de ellas estaban en estado crítico y fueron operadas en el Grady Memorial Hospital. La cuarta fue atendida en la sala de emergencias del hospital. El jefe de policía de Atlanta Darin Schierbaum dijo que estaban "luchando por sus vidas".

