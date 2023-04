La embajadora de EEUU en Rusia visita en prisión al periodista del WSJ encarcelado en Moscú

La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne Tracy, ha visitado al periodista del diario The Wall Street Journal (WSJ), Evan Gershkovich, en la prisión de Lefortovo de Moscú, donde está encarcelado.

Según la agencia de noticias TASS, a la que cita Reuters, Tracy ha señalado que Gershkovich se encuentra bien.

"Esta es la primera vez que tenemos acceso consular a Evan desde que se le detuviera ilegalmente hace más de dos semanas. Se encuentra bien y está resistiendo. Y desde el Gobierno de EEUU reiteramos nuestra petición para que Evan sea liberado inmediatamente", ha indicado la embajadora a través de un breve comuhnicado escrito en ruso y que ha difundido a través de Telegram.

[Gershkovich, el periodista encarcelado por Rusia, escribe a sus padres: "Nos veremos pronto"]

El presidente de EEUU, Joe Biden, llamó por teléfono a la familia del periodista hace apenas cinco días.

La familia de Gershkovich expresó su agradecimiento a Biden por la llamada y valoró positivamente las garantías que les dio de que el Gobierno hace "todo lo posible" para traer al periodista a casa tan rápido como sea posible.

Han pasado ya 18 días desde que Gershkovich fuese detenido en Ekaterimburgo acusado de espionaje. Su periódico, al igual que el Gobierno de EEUU, niega rotundamente la versión del Kremlin. Y este domingo publicó la primera carta de Gershkovich a sus padres y a su hermana Duscia, ya desde la cárcel, donde asegura "no perder la esperanza" y ofrece detalles sobre cómo han sido estos días.

"Quiero decir que no estoy perdiendo la esperanza. Yo leo, hago ejercicio, y estoy tratando de escribir. Quizá hasta consiga escribir algo bueno finalmente", dice Gershkovich, en una misiva que tiene fecha del 5 de abril. La carta está escrita en ruso, ya que sus padres son los dos emigrados soviéticos.

Ella Milman, su madre, de 66 años, dijo al WSJ que se notaba que Gershkovich estaba intentando mantener el ánimo de la familia con sus bromas. En efecto, el periodista hace gala de un fino y cálido sentido del humor a pesar de lo breve de la misiva: apenas cuatro líneas manuscritas.

"Mamá, lamentablemente, para bien o para mal, me preparaste para la comida que estoy recibiendo en la cárcel. Por la mañana, para desayunar, nos dan papilla de trigo caliente, cereales de avena o gachas de trigo. Estoy recordando mi infancia", continúa Gershkovich.

[Biden llama a la familia del periodista de EEUU detenido en Rusia: hará "lo posible" para que vuelva]

El reportero de 31 años también aprovechó para confirmarle a su "querida familia" que ha recibido el paquete que le hicieron llegar, a través de un amigo, a la cárcel Lefortovo de Moscú. El mismo centro penitenciario donde ya estuvieron antes ilustres escritores como el premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, autor de Archipiélago Gulag, o su compatriota el exmarine Paul Whelan.

El periodista fue detenido en Ekaterimburgo el pasado 30 de marzo y se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta 20 años. Se le acusa de "actuar siguiendo las órdenes de EEUU para recopilar informaciones que constituyen secretos de Estado sobre actividad de una de las empresas del complejo industrial-militar ruso".

El último artículo de Gershkovich publicado por The Wall Street Journal data del 28 de marzo con el titular La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso The Moscow Times. Asimismo, ha publicado en The New York Times, The Economist, MITTechnology Review, Foreign Policy y Politico Europe, entre otros medios.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan