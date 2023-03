Rusia detiene a un periodista estadounidense de 'The Wall Street Journal' por espionaje

Las autoridades de Rusia han detenido este jueves al periodista estadounidense Evan Gershkovich, corresponsal del The Wall Street Journal, por presuntas actividades de espionaje.

"El Servicio Federal de Seguridad ruso ha puesto fin a las actividades ilegales del corresponsal de la delegación de Moscú del periódico estadounidense The Wall Street Journal y ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, sospechoso de espionaje en interés del Gobierno de EEUU", ha confirmado la agencia Interfax.

El periodista ha sido detenido en la ciudad de Ekaterimburgo y se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta 20 años. Se le acusa de "actuar siguiendo las órdenes de Estados Unidos para recopilar informaciones que constituyen secretos de Estado sobre actividad de una de las empresas del complejo industrial-militar ruso".

Evan Gershkovich habría estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca ruso Yevgeni Prigozhin, muy cercano a Vladímir Putin, y que ha enviado miles de mercenarios para combatir en Ucrania.

El último artículo de Gershkovich publicado por The Wall Street Journal data del 28 de marzo con el titular La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse.



Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso The Moscow Times. Asimismo, ha publicado en The New York Times, The Economist, MITTechnology Review, Foreign Policy y Politico Europe, entre otros medios.

