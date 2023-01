El último de los Kennedy se infiltra en la guerra de Ucrania: "Da miedo pero estaba dispuesto a morir"

El sobrino nieto del que fue presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y ex novio de la cantante de Taylor Swift, Conor Kennedy ha combatido en la guerra de Ucrania en secreto. Así lo publicó en su cuenta de Instagram, "Sé que esta historia está saliendo a la luz, así que quiero sacar mi publicación primero para aprovecharla al máximo y animar a otros a tomar medidas".

El jóven de tan sólo 28 años asegura que "como mucha gente, me conmovió profundamente lo que vi suceder en Ucrania" y que cuando se enteró sobre la existencia de la Legión Internacional de Ucrania "supe que iba a ir, y fui a alistarme al día siguiente".

Durante su travesía bélica en suelo ucraniano ha mantenido su anonimato ya que quería ser tratado como los demás, en igualdad de condiciones. Únicamente una persona conocía el paradero de Conor y sólo una conocía su nombre real. "No quería que mi familia o mis amigos se preocuparan, y no quería que me trataran de manera diferente allí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor Kennedy (@jconorkennedy)

El hijo del abogado y sobrino de JFK, Robert Kennedy Jr. y de Mary Richardson Kennedy manifiesta no poseer "experiencia militar previa". Reconoce que la guerra en Ucrania "no era una gran oportunidad, pero podía llevar cosas pesadas y aprender rápido", además se atreve a afirmar que "estaba dispuesto a morir allí", por lo que le mandaron al frente noreste.

A pesar de que no permaneció mucho tiempo en suelo ucraniano, tan sólo dos meses y medio, Conor se siente orgulloso de haber arriesgado su vida luchando contra la invasión rusa. "Da miedo. Pero la vida es simple, y las recompensas por encontrar valor y hacer el bien son sustanciales".

Su padre, Robert, según expresó ante la revista People, no recibió con agrado la decisión tomada por su hijo. Asegura haber mantenido una conversación "enojado" a la vuelta del viaje,por la peligrosidad del mismo. Conor defendió su postura alegando haber hecho "lo que él le había enseñado: defender sus creencias".

Además Robert explica el enfrentamiento entre su postura y la de su hijo en cuanto al conflicto. "El sabe que Ucrania tiene problemas y entiende que hay corrupción. Pero a él no le gusta Putin", publica People.

A pesar de la tensión familiar por el secretismo de su aventura Conor celebra poder haber conocido a las personas "más valientes" en su vida. "Mis compañeros, que vinieron de diferentes países, orígenes e ideologías, son verdaderos luchadores por la libertad. Al igual que los ciudadanos que conocí, muchos de los cuales lo han perdido todo en su larga lucha contra la oligarquía y hacia un sistema democrático. Saben que esto no es una guerra entre iguales, es una revolución".

El jóven Kennedy ha lanzado su juicio de valor sobre la guerra y considera ser el factor que va a condicionar "el destino de la democracia en este siglo. Hay más que decir sobre el papel de los gobiernos occidentales allí".

"Por ahora, solo te pediré que ayudes dentro de tus capacidades. Todos los días, alguien allí lo sacrifica todo por una paz duradera. No se les puede pedir que actúen solos". Así ha finalizado Conor su publicación.

