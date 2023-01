La desesperada respuesta rusa a las críticas militares: exhibirá la fragata con misiles Zircón

Rusia está sufriendo en lo militar y su presidente, Vladímir Putin, es consciente de que, tras la masacre de Makiivka, las críticas a las diversas actuaciones de su Ejército se acumulan. Para ello, ha decidido desplegar un nuevo, y amenazante, buque que recorrerá las aguas del Atlántico, del Índico y del Mediterráneo.

El Kremlin ha sacado a pasear, por primera vez, a la fragata 'Almirante Gorshkov'. Con misiles hipersónicos Zircon a bordo, Putin quiere que ésta efectúe "un largo viaje" que permita al Kremlin protegerse "adecuadamente de amenazas externas" en plena guerra con Ucrania.

Los Zircon son unos nuevos misiles hipersónicos desarrollados desde 2018 por los rusos. El ministro de Defensa del Kremlin, Serguéi Shoigú, ha señalado que la fragata es capaz de "golpear al enemigo desde el mar". Así, ha subrayado que "los misiles pueden alcanzar grandes velocidades y sortear sistemas de defensa antiaérea".

"La campaña se centra en contrarrestar las amenazas de Rusia y mantener la paz y estabilidad regionales junto a países amigos", ha explicado el ministro, que ha afirmado que "tras los ejercicios de entrenamiento, el equipo pondrá a prueba armas hipersónicas y misiles de largo alcance bajo diferentes escenarios".

La ceremonia para poner en servicio el 'Almirante Gorshkov' ha tenido lugar a lo largo de la jornada del miércoles bajo la supervisión de Putin, que se ha conectado por videoconferencia.

Rusia despliega por primera vez una fragata equipada con misiles hipersónicos Zircon Reuters

El comandante del barco, Igor Krojmal, ha indicado que la embarcación ha sido sometida a un proceso completo de entrenamiento antes de comenzar la travesía. "El barco lleva munición para los misiles Zircon y Kalibr, material de defensa aérea, torpedos y artillería. La tripulación está preparada para llevar a cabo acciones de combate", ha aseverado.

Críticas a las prácticas militares rusas

Entretanto, en Rusia aumentan las voces que critican al mando militar por no evitar la Nochevieja letal en Makiivka. No sólo ha sido el ataque más mortífero asestado por los soldados ucranianos, también bailan las cifras con respecto a las muertes. Mientras que Ucrania afirmó que más de 400 soldados rusos habían muerto, Moscú únicamente confirma el fallecimiento de 89 militares.

Según Defensa, una de las razones del bombardeo fue el empleo por muchos soldados de sus dispositivos móviles. Esto ha generado mucha controversia dentro y fuera del Kremlin, pues la imprudencia ha permitido, además, que los servicios de inteligencia ucranianos pudiesen localizar una base militar en Jersón que también bombardearon con misiles estadounidenses.

Esta versión fue criticada, en particular, por la directora del canal ruso RT, Margarita Simonyan, quien dijo que "cuando un niño se da un golpe contra una esquina afilada de la mesita de noche mientras corría, el padre negligente lo regaña por correr y el padre normal cubre las esquinas peligrosas con cinta de seguridad antes de que el niño aprenda a correr".

Imágenes de los soldados rusos publicadas en VK, el Facebook local.

Por su parte, el corresponsal de guerra Simion Pegov señaló que la "historia con los móviles no es muy convincente". Pegov opinó que Ucrania pudo localizar a las tropas rusas a través de los drones o la inteligencia y agregó que para no permitir ataques tan letales no hay que concentrar gran cantidad de personal en el mismo lugar.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha publicado este miércoles un informe de inteligencia en el que afirma que las bajas de Makiivka se deben a las "prácticas poco profesionales" de Moscú.

Londres sostiene que "Rusia tiene ya antecedentes en el almacenamiento poco seguro de municiones en esta guerra, pero este incidente pone de manifiesto cómo estas prácticas poco profesionales contribuyen a la alta tasa de bajas de Rusia".

Giro de tuerca

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Putin no escatimará fuerzas para dar un vuelco a la situación en el frente, donde ha sufrido varios reveses en los últimos meses.

"No tenemos ni la menor duda de que los actuales amos de Rusia van a arrojarnos todo lo que puedan reunir, todo lo que les queda, para tratar de cambiar el rumbo de la guerra o, al menos, retrasar su derrota", ha declarado el líder ucraniano tras conversaciones telefónicas con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el británico, Rishi Sunak, el neerlandés, Mark Rutte, y el noruego, Jonas Gahr Store.

"Es el momento en el que, junto a nuestros socios, debemos fortalecer nuestra defensa", agregó. Este miércoles, Francia ha confirmado que mandará al Ejército ucraniano vehículos blindados ligeros.

