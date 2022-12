Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Zelenski: "Aguantar el invierno por duro que sea nos acerca a la victoria"

Día 287 de guerra en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a los ucranianos que aguanten el invierno porque, aunque "será difícil" a causa de la guerra y "por duro que sea", les acerca "a la victoria".

"Vale la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como un tiempo, un tiempo que nos acerca a lo principal, a la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno", ha afirmado en su habitual discurso nocturno.

Zelenski ha asegurado que los rusos esperan "usar el invierno" contra el pueblo ucraniano, hacer que "el invierno sea frío y las dificultades sean parte de su terror". "Tenemos que hacer de todo para aguantar este invierno, por duro que sea. Y aguantaremos. Aguantar este invierno es defenderlo todo", ha subrayado.

Mientras, tropas ucranianas han alcanzado la orilla del río Dnpro, cerca de Jerson, según informes que muestras imágenes de un pequeño grupo de soldados que atraviesan las aguas en botes y alcanzan un pequeño puerto en la margen oriental donde izan la bandera de su país.

Según el Instituto for the Study of War (ISW) de Washington si ese avance se confirma las tropas ucranianas podrían empezar pronto a operar en el margen oriental.

Fuentes ucranianas aseguran que todos los colaboracionistas han sido evacuados por los rusos de Oleschky, una población en la orilla oriental situada a 10 kilómetros de Jerson. No obstante, según el ISW no es claro que las tropas rusas ya se ha hayan retirado de la orilla.