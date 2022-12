Ucrania ondea su bandera en la orilla oriental del Dniéper por primera vez desde la invasión de Putin

El ejército de Ucrania ha colocado una bandera de su país en la parte oriental del río Dniéper, en la región de Jersón, controlada por los rusos. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, los soldados de Zelenski han cruzado a este territorio. La bandera ha sido izada por la unidad especial de reconocimiento aéreo "Karlson" y supone un mensaje claro para al desocupación de la zona.

Según los informes, las fuerzas ucranianas llegaron a la orilla este del río Dniéper. Si se confirma este hecho, esta incursión ucraniana podría abrir nuevas vías para que las tropas comiencen a operar y recuperar el territorio de Jersón por completo.

Además, según The Institute for the Study of War, las fortificaciones de la orilla oriental indican que las fuerzas rusas están tratando de anticipar las acciones ofensivas de Ucrania en esta zona y han construído líneas defensivas al sur del río.

🇺🇦ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу «Карлсон» –це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!

Операція завершилась успіхом,і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців.

Все буде Україна! pic.twitter.com/V0EsHCgHEC — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) December 3, 2022

Las autoridades ucranianas de la región de Jersón anunciaron este sábado que ayudarían a los ciudadanos a evacuar determinadas zonas ocupadas por Rusia en la orilla oriental del río Dniéper, ante el temor de que se intensifiquen los combates.

Yaroslav Yanushevych, gobernador de la región, aseguró que las autoridades estaban levantando temporalmente la prohibición de cruzar para permitir a los ucranianos que viven en las aldeas al otro lado del río atravesar el Dniéper durante las horas de luz y hasta un punto concreto.

"La evacuación es necesaria debido a la posible intensificación de las hostilidades en esta zona", escribió en la aplicación de Telegram.

Las tropas ucranianas liberaron la ciudad de Jersón, situada en la orilla occidental del Dniéper, de la ocupación rusa el 11 de noviembre, pero las fuerzas de Moscú siguen controlando el resto de la región en la parte oriental. Las tropas ucranianas afirman que las fuerzas rusas han seguido bombardeando Jersón y sus alrededores, matando a decenas de civiles. Finalmente, Yanushevych afirmó que la prohibición de cruzar el río se levantaría hasta el lunes.

Respuesta de Rusia

Las fuerzas rusas están concentrando la mayor parte de su fuerza en tomar la ciudad de Bakhmut, en Donetsk, según ha informado el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

La captura de la ciudad tendría un valor operativo limitado, aunque potencialmente permitiría a Rusia amenazar las áreas urbanas más grandes de Kramatorsk y Sloviansk.

En las afueras de #Bakhmut, los guardias fronterizos derribaron un SU-34 enemigo.



El cálculo de MANPADS derribó al "pájaro" enemigo cuando apareció cerca de las posiciones de los soldados de DPSU. El destino de los pilotos aún no se conoce. pic.twitter.com/NEbMwuQIuw — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) December 3, 2022

Sin embargo, la campaña ha sido desproporcionadamente costosa en relación con estas posibles ganancias. Existe una posibilidad realista de que la captura de Bakhmut se haya convertido principalmente en un objetivo político simbólico para Rusia, según ha informado el organismo británico.

Según la policía ucraniana, las fuerzas rusas atacaron 12 asentamientos en el óblast de Donetsk durante las últimas 24 horas, destruyendo 29 sitios de infraestructura civil, incluidos 15 edificios residenciales, una fábrica y una planta de construcción de maquinaria.

El escollo del petróleo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha respondido al acuerdo alcanzado por el G7 y Australia que establece un precio máximo de 60 dólares para el petróleo transportado por mar ruso.

El G7 y Australia adoptaron el tope de precio del petróleo transportado por mar ruso, después de que fuera acordado por los países de la UE. La medida tiene como objetivo reducir los ingresos de Rusia por la venta de petróleo y limitar una fuente clave de financiación para su guerra en Ucrania, al tiempo que evita un aumento en los precios mundiales.

“No lo llamaría una decisión seria establecer un límite de este tipo para los precios rusos, lo cual es bastante cómodo para el presupuesto de un estado terrorista”, ha aseverado Zelenski en un discurso de video el sábado.

“Es solo cuestión de tiempo antes de que se tengan que usar herramientas más fuertes de todos modos. Es una pena que esta vez se pierda”, ha lamentado el líder ucraniano.

Rusia anunció recientemente que no suministrará petróleo a los países que implementen el tope y respondió al acuerdo reiterando que "no aceptará" el tope y está analizando cómo responder.

