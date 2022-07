Guerra Rusia - Ucrania, en directo | La guerra en Ucrania ya ha matado a al menos 349 niños

Seguir al pie de la letra las instrucciones del Kremlin en esta guerra es muy complicado. Más que nada porque dichas instrucciones no dejan de variar según quién salga a hacer declaraciones. La semana pasada, el presidente Putin afirmaba "que aún no habían hecho nada especial" en Ucrania, incidiendo en la tesis de que esto no es una guerra sino una "operación militar" en la que Rusia se estaría involucrando lo justo, como apoyo a las milicias del este y a los rebeldes del sur. Una manera de completar lo que se inició en 2014.

Lo que pasa es que una cosa es lo que dice Putin y otra es lo que dicen sus subordinados, llevados por el ansia de agradar al líder. Tanto María Zajarova, portavoz de la diplomacia rusa, como Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, coincidieron este martes en afirmar, de forma independiente, que Washington estaba colocando al planeta al borde de un enfrentamiento nuclear. ¿Cómo está haciendo eso Washington si no hay guerra alguna en Ucrania? ¿Cómo lo está haciendo si, de haberla, la estaría ganando claramente Rusia? Ese es el rompecabezas al que tienen que enfrentarse los milbloggers rusos casi desde el inicio de la guerra. Poner orden a todas las afirmaciones oficiales para que tengan un sentido que se pueda vender para consumo propio y ajeno. Reuters