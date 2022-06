La era del rearme nuclear: aumentan los arsenales de todo el mundo por primera vez tras la Guerra Fría

Puede que Vladímir Putin nunca llegue a cumplir sus amenazas de utilizar armas nucleares en Ucrania, pero eso es lo de menos: ya ha alterado el orden de seguridad internacional. El mundo ha escuchado sus advertencias y, por primera vez en décadas, se espera que las principales potencias nucleares aumenten sus arsenales.

"Hay claros indicios de que las reducciones que han caracterizado a los arsenales nucleares mundiales desde el final de la guerra fría han llegado a su fin", señala Hans M. Kristensen, investigador principal del Programa de Armas de Destrucción Masiva del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Sus palabras resumen una de las principales conclusiones del informe que el organismo sueco publica anualmente sobre la evolución del desarrollo de armas a nivel internacional.

Las señales que apuntan a un rearme nuclear son, cuando menos, inequívocas. Hay nueve países en el mundo con capacidad para lanzar ataques militares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y todos ellos están modernizando y expandiendo su armamento en un momento en el que su uso es más probable de lo que ha sido en años.

Un misil balístico intercontinental nuclear ruso RS-24.

Además, "la mayoría está agudizando la retórica nuclear y el papel que juegan estas armas en sus estrategias militares", señala Wilfred Wan, director del Programa de Armas de Destrucción Masiva de SIPRI. Una tendencia, además, que se espera que aumente en la próxima década.

Reducción o espejismo

Lo cierto es que entre enero de 2021 y enero de 2022 el número de armas nucleares disminuyó ligeramente. En total, se pasó de 13.080 ojivas a 12.750 a inicios de este año, según el informe.

Asimismo, los Nuclear Weapons States —los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia)— firmaron en 2021 una declaración conjunta donde ratificaban que "la guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar", ya que tendría consecuencias de gran alcance.

También se comprometían a "preservar y cumplir" con los acuerdos de no proliferación, desarme y control de armas, así como con las obligaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968, piedra angular de los esfuerzos mundiales para evitar la propagación descontrolada de este tipo de armamento.

Estados Unidos y Rusia concentran más del 90% de todas las armas nucleares del planeta

En este sentido, Estados Unidos y Rusia, que concentran más del 90% de todas las armas nucleares del planeta, continuaron reduciendo sus arsenales el año pasado... aunque la mayoría eran armas militares ya obsoletas. Además, ambos mantuvieron el número de armas nucleares estratégicas desplegadas dentro de los límites que establece el New Start, el tratado bilateral para la reducción firmado por Barack Obama y el ex presidente ruso Dmitri Medvédev en 2010 y prorrogado por la Administración Biden y el Kremlin en 2021. Eso sí, este acuerdo no limita los inventarios de cabezas nucelares "no estratégicas".

Así, la disminución parece ser un mero espejismo: tanto las dos superpotencias nucleares como prácticamente el resto de potencias perfeccionaron y ampliaron sus fuerzas en el último año y medio. Y las que no lo han hecho, ya han avisado de que pronto lo harán.

Es el caso de Reino Unido, que en 2021 no solo anunció que aumentaría el techo de su arsenal de ojivas nucleares, sino que advirtió que no daría más información sobre el número de armas operativas o almacenadas. Se suma así a otras tres potencias caracterizadas por la falta de transparencia nuclear: China, Rusia y Corea del Norte.

Reino Unido ha anunciado que no dará más información sobre el número de armas nucleares

A este último, las resoluciones adoptadas en enero de 2022 por Naciones Unidas le impiden realizar pruebas balísticas y militares. Unas sanciones que no han impedido que el régimen de Kin Jong-un siga dando prioridad a su programa nuclear como eje central de su estrategia de seguridad nacional. Se calcula que, en lo que va de año, Corea del Norte ha realizado 16 ensayos balísticos, según informes de los países vecinos. En total, tiene material fisionable para unas 45 o 55 ojivas, de acuerdo con las estimaciones del SIPRI.

De ambición nuclear también sabe China, que se encuentra en plena expansión. Según un informe reciente del Pentágono, el gigante asiático planea multiplicar por cinco su arsenal nuclear de cara a 2030, hasta alcanzar las 1.000 cabezas nucleares. Las cifras que maneja el SIPRI son igual de alarmantes, ya que las imágenes de satélite sugieren la construcción de más de 300 nuevos silos de misiles.

En Europa, Francia también está ampliando su armamento. En concreto, el país está inmerso en el desarrollo de un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, según el programa oficial.

Por otro lado, India y Pakistán también parecen estar reforzando sus reservas. Incluso Israel, que nunca ha reconocido públicamente poseer armas nucleares, podría estar perfeccionando su arsenal.

Guerra Rusia -Ucrania

