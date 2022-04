Putin no va de farol con la amenaza nuclear

Hablé el otro día con Anna Reid, una periodista e historiadora maravillosa, para hacerle una entrevista. Esta mujer, que se conoce Ucrania y Rusia al dedillo, o quizá todo salvo lo que hay al este del río Volga, que sólo lo conoce muy bien, me dijo cosas muy interesantes.

Durante las semanas previas a la ocupación rusa de Ucrania visitó infinidad de seminarios, con exembajadores, con thinktankers, con los mejores analistas, y nadie se creía que Vladímir Putin fuera a dar un paso tan violento, tan drástico, irreversible. A todos los pilló por sorpresa la declaración de guerra total.

Debemos decir que no pasó en este podcast. Hay al menos dos episodios donde contamos, con Nicolás de Pedro, que nosotros éramos muy pesimistas. Porque ya no era sólo que hubiese más de 100.000 soldados en la frontera. Es que estaban llevando sangre, levantando puentes de pontones, etcétera. Lo que me planteó Anna Reid es que nadie era capaz de pensarse en lo peor. Y que es hora de que nos hagamos a la idea, de que nos preparemos para cualquier escenario.

Usted, querido oyente, se preguntaré qué significa cualquier escenario. Cualquier escenario significa un ataque nuclear. En Ucrania o, efectivamente, en algún país de la OTAN.

Hoy me acompaña el analista de Seguridad y Defensa Rodrigo Rodríguez Costa, colaborador de la casa, para arrojar luz sobre la situación de batalla en Ucrania y la estrategia militar de Rusia de ahora en adelante.

Puedes escuchar el episodio en tu plataforma favorita:

Spotify | Ivoox | Apple | Podimo | Google

Sigue los temas que te interesan