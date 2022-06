Guerra Ucrania - Rusia, en directo | La UE y EEUU coordinarán sus controles a las exportaciones rusas

En ciclismo, se llama "hacer la goma". Consiste en mostrar una aparente debilidad, hacer como que no aguantas el ritmo, echarte atrás uno o dos metros… pero no perder nunca contacto con los de cabeza. Dejarles que se confíen, que piensen que estás acabado, que no te queda energía y, entonces, contraatacar y dejarles a todos tirados.

En términos militares, esta táctica se conoce como "finta": mis tropas reculan, pero no desaparecen. Te dejan avanzar, pero hasta donde ellas han fijado. Se aprovechan de tus prisas para acabar cerrándote el paso y obligándote a huir. Es lo que puede estar pasando ahora mismo en Sievierodonetsk.

Seguir leyendo...