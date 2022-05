Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 92, 22.00 horas

La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, acusó hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, de "chantajear al mundo" al mantener bloqueada la exportación de cereales desde Ucrania en respuesta a las sanciones internacionales. "Es horrible que Putin quiera chantajear el mundo entero y que use el hambre y la falta de alimentos entre los más pobres como armas . Simplemente, no lo podemos permitir", dijo Truss en rueda de prensa en Sarajevo, donde está de visita oficial.Truss descartó cualquier levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia por la agresión a Ucrania ni "ninguna adulación que haría a Putin más fuerte a largo plazo". " Debemos interrumpir la financiación de esa guerra, debemos asegurar de Putin pierda en Ucrania", insistió.

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó hoy que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá. "No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca", dijo Scholz, en una intervención en el Foro Económico de Davos, que hoy cierra su reunión anual. Para el canciller alemán lo que está en juego desde que comenzó la agresión rusa a Ucrania es todo el sistema de cooperación internacional que fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.