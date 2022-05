La autora de 'Cómo asesinar a tu marido', culpable de asesinar a su marido en 2018

Nancy Crampton Brophy fue detenida en septiembre de 2018 acusada de haber asesinado a su marido, Daniel Brophy. Podría haberse convertido en un suceso más de los muchos que llegan a ser vox populi, pero el caso de Nancy resaltó por encima de otros. ¿La razón? Siete años antes había publicado un ensayo titulado Cómo asesinar a tu marido.

Apenas unos días después del trágico evento, Nancy acudía a sus redes sociales para informar de la noticia: "Para mis amigos y familia, tengo malas noticias. Mi marido y mejor amigo, el Chef Dan Brophy, fue asesinado ayer por la mañana. Para aquellos que sois cercanos os merecéis una llamada (...). Ahora mismo estoy intentando darle sentido a todo esto" (...). A pesar de que aprecio vuestro cariño, estoy abrumada".

En el escrito, Nancy detallaba cómo llevar a cabo el perfecto asesinato. Algunos de sus consejos pasaban por admitir que pasaba mucho tiempo pensando en asesinatos y procesos policiales, que el asesinato le liberaba y que no quería pasar tiempo en la cárcel. Además, afirmaba que no era buena a la hora de mentir y que no le gustaba tener que preocuparse por limpiar las manchas de sangre y vísceras.

Varios años más tarde, y tras cuatro años bajo custodia por las autoridades locales, la mujer ha sido declarada culpable del asesinato de su marido. El fiscal ha afirmado que Nancy disparó a su marido con una pistola que compró en eBay. Todo ello para cobrar un total de 1,4 millones de dólares de las pólizas de vida de su marido. Dado que la mujer figuraba como la única beneficiaria de las diez pólizas de su pareja, esta podría haberle matado para cobrar todo este dinero.

El equipo de la defensa asegura que el hecho de que la mujer tuviera un arma idéntica a la empleada durante el asesinato de su marido no es concluyente. Y es que, tal y como ha explicado la defensa de la acusada, compró esas piezas de pistola para inspirarse en una de sus novelas. Por esa misma razón, aseguran que apelarán el resultado con el objetivo de que se haga justicia. Tal y como ha dado a conocer el juez al frente del caso, la sentencia será pública el próximo 13 de junio.

