Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 84, 08.00 horas

Estados Unidos ha asegurado este martes que Moscú no le ha dado "ninguna razón" a Washington para creer que una conversación entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sería "constructiva" en el entorno actual. "Hemos demostrado muchas veces que no tenemos reparos en levantar el teléfono si hacerlo tiene el potencial de conducir a un resultado más constructivo. Todo lo que hemos escuchado de nuestros socios ucranianos, todo lo que hemos escuchado públicamente de los rusos, no nos indica que una conversación en este momento sería un ejercicio útil", ha indicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa. Price ha indicado que Blinken lleva sin hablar con su homólogo ruso desde febrero. "Esto se remonta a algo que señalé hace un momento en términos de dónde estamos y, más precisamente, dónde no estamos con la diplomacia", ha explicado.