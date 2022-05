Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 78, 15.00 horas

El Kremlin ha advertido de que el ingreso de Finlandia en la OTAN será "definitivamente" y "sin duda" una amenaza para Rusia. Así lo ha advertido este jueves el portavoz de Vladímir Putin, Dimitri Peskov, después del anuncio del país nórdico, con el que comparte más de 1.300 km de frontera. "La nueva ampliación de la OTAN no hace nuestro continente más estable y seguro ", ha asegurado Peskov, que ha dejado claro que Rusia no tiene intención de entrar en guerra con la OTAN aunque sí ve una amenaza el ingreso de Finlandia. "" T odos quieren evitar un choque directo entre Rusia y la OTAN, incluida Rusia. Esto también se ha dicho repetidamente en la OTAN y, quizás lo más importante, en Washington, incluso al más alto nivel", ha recordado el portavoz del Kremlin, que ha hecho referencia a EEUU en sus declaraciones. "El presidente Biden ha hecho estas declaraciones, que no quiere una guerra Rusia-OTAN".

Las 31 empresas energéticas extranjeras incluidas en la lista de sanciones de Moscú no podrán participar en los procesos de suministro de gas procedente de Rusia, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Se trata de sanciones que vetan a esas compañías. Por ello, no tendremos ninguna interacción con esas compañías, están simplemente vetadas", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria. Además, recalcó que "no participarán en el proceso de suministro de gas ruso" a Europa. Se trata de las 31 empresas incluidas el miércoles en una lista negra del Gobierno ruso en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente por la "operación militar especial" rusa en Ucrania. Entre los sancionados figuran compañías de Alemania, Francia y otros países europeos, así como de EEUU y Singapur. En particular en la lista fueron incluidas las antiguas filiales europeas de Gazprom (Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc), así como Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ y operadores de depósitos subterráneos.