Scholz dice que Alemania debe prepararse para una posible interrupción de las exportaciones de gas ruso

Alemania se está preparando para que Rusia detenga las exportaciones de gas al país, tal y como ha confirmado este jueves el canciller alemán, Olaf Scholz, durante un viaje a Tokio.

"Hay que prepararse para ello y, como he dicho, empezamos a hacerlo antes de que estallara la guerra y sabemos lo que tenemos que hacer", dijo en una conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro japonés, Fumio Kishida.

El Gobierno alemán aseguró el miércoles que el suministro de gas estaba garantizado en el país después de que Rusia suspendiera el abastecimiento a Polonia y Bulgaria, y agregó que los importadores energéticos siguen pagando a Gazprombank en euros.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit, señaló que en estos momentos se puede decir que "el abastecimiento energético y el suministro de gas en Alemania están garantizados", aunque matizó que no puede saber qué pasará en el futuro.

El pasado 30 de marzo, el Gobierno alemán declaró el nivel de "alerta temprana" de su plan de emergencia energética ante el riesgo de un eventual corte del suministro de gas ruso como consecuencia del rechazo a cumplir con la exigencia de Moscú de pagar en rublos por el combustible.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, confirmó entonces en una declaración pública la activación del nivel de "alerta temprana", la primera de las tres fases del plan de emergencia del Gobierno de Alemania para garantizar el suministro energético del país.

Polonia sigue comprando gas ruso

Gazprom cuestionó este jueves la afirmación de Polonia de que no necesita el gas ruso tras cortar el gigante gasístico de Rusia ese combustible fósil al país por negarse a pagarlo en rublos, porque ahora lo compraría a través de Alemania, según el portavoz de la empresa, Sergueí Kupriánov.

"Esta semana Polonia se negó a pagar por suministros rusos bajo el nuevo decreto, en rublos. Anunció solemnemente que ya no necesita el gas ruso y que no lo comprarán. Pero en realidad eso no es así", sostuvo, según recoge la agencia Interfax.

Señaló que tras cortar Gazprom el grifo el miércoles, "Polonia compra gas ruso, pero ahora en Alemania, desde donde recibe a través del gasoducto Yamal-Europa por medio del flujo inverso suministros".

Según el portavoz, el volumen de ese flujo inverso suma unos 30 millones de metros cúbicos al día, lo que "corresponde casi a las peticiones hechas bajo el contrato con Gazprom los previos" al corte del suministro.

Alta dependencia del gas ruso

La dependencia del gas ruso supera el 50% en catorce países europeos y Rusia es uno de los principales proveedores de este combustible para más de una veintena, un suministro que está en entredicho debido a la amenaza de Moscú de cortarlo a todo aquel país que no pague sus facturas en rublos.

Según los datos recogidos por la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores de Energía (ACER), correspondientes en su mayor parte al cierre del ejercicio 2020, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte y Moldavia lideran la estadística con una dependencia del 100 %.

Por encima del 90% se sitúan tanto Finlandia como Georgia y Letonia, y con porcentajes superiores al 70% están Estonia, Bulgaria y Eslovaquia.

Por detrás se sitúan Croacia (68%), República Checa (66%), Austria (64%) y Grecia (51%); al grupo se suma Alemania, cuyas cifras más actualizadas apuntan a un peso del gas ruso en sus importaciones totales del 55 %.

