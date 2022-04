La trampa de pagar gas ruso en euros y que parezcan rublos: así burlan las gasistas las sanciones de la UE a Rusia

La Unión Europea paga cerca de 1.000 millones de euros al día a Rusia por el suministro de gas y petróleo. Aunque Alemania quiera reducir su depedencia en tiempo récord y Bruselas trabaje a marchas forzadas en alternativas a los combustibles fósiles de Moscú, por ahora no pueden cerrar el grifo definitivamente, así que toca pagar la factura. Un dinero que deben ingresar en euros o en dólares para cumplir con las sanciones, pero que Rusia no quiere pues les obliga a utilizar rublos.

Una encrucijada para las empresas gasistas para la que han encontrado una pequeña trampa en las últimas semanas. Fue el propio Vladímir Putin, presidente de Rusia, quien abría la puerta con un decreto el pasado mes de marzo. En él exigía a los compradores de energía abrir cuentas en Gazprombank para realizar pagos en euros o dólares.

Según explican desde la consultora Antuko, ese fue el inicio de todo. Una vez que el dinero está en las cuentas rusas, se puede convertir directamente a rublos sin haber vulnerado las sanciones de la Unión Europea. Por tanto, no cabe incurrir en ninguna ilegalidad.

Tanto es así que la propia Comisión Europea (CE) ha reconocido en un comunicado que el régimen sancionador no impide a las empresas abrir cuentas en Gazprombank o se comprometan con el banco para tratar de encontrar una solución.

Eso sí, para que todo tenga una mayor autenticidad, las empresas deben firmar un documento en el que dicen ver cumplidas sus obligaciones contractuales tras realizar un depósito en una moneda no rusa (en dólares o euros). Acto seguido, se convierte el pago a rublos, pero el proceso ya no está en manos europeas, si no en la parte rusa. Por tanto, no hay ninguna vulneración de la legislación europea.

Más unidad entre los 27

Una maquinaria que ha salvado a la divisa rusa del desplome. En las últimas semanas, según explica la consultora Antuko, especializada en energía, se ha recuperado su cotización a niveles preguerra.

Obviamente, la Comisión Europea ha emitido una nota que no es legalmente vinculante, explican desde la consultora, pero sí supone un intento de tapar el problema del suministro mientras los Estados miembros descubren cómo seguir pagando por el gas ruso o buscan alternativas al mismo.

Ahora bien, las autoridades europeas también señalan que existen otras opciones que podrían permitir a las empresas seguir pagando legalmente el gas. ¿De qué manera? "Solicitando a sus contrapartes rusas que cumplan con sus obligaciones contractuales de la misma manera que antes de la adopción del decreto, es decir, pagando el monto adeudado en euros o dólares”, dice el documento remitido esta semana.

Todo un debate que llega en un momento clave para la Unión Europea. Algunos países como Polonia o Bulgaria se han negado a pagar en rublos y ya han visto la reacción de Putin: cerrar el grifo del gas. Un intento de presión que, como cuenta EL ESPAÑOL-Invertia, sólo ha servido para cimentar una mayor unidad entre los 27 en torno a la idea de independizarse de los combustibles fósiles de Moscú.

