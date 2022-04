Detenido un hombre armado con un cuchillo cerca del Palacio de Buckingham

Un hombre armado con un cuchillo ha sido detenido este lunes por intento de asesinato después de enfrentarse a dos agentes de la Policía del Ministerio de Defensa en el patio de armas Horse Guards, cerca del Palacio de Buckingham, en Londres, la capital de Reino Unido.

El incidente, que no está siendo investigado como terrorismo, ha tenido lugar en torno a las 8.50 horas (hora local) y no ha dejado ningún herido, según ha informado la cadena Sky News.

El hombre, de 29 años, ha sido inmovilizado con una pistola táser y reducido por los agentes. Permanece bajo custodia, acusado de intento de asesinato y posesión de un arma. La Policía ya ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Previamente, la Policía Metropolitana había informado de un "incidente" en la zona, que también está cerca de Downing Street --la calle en la que está ubicada la residencia oficial del primer ministro británico--, si bien no ha dado detalles sobre lo ocurrido. Sí habían precisado que no había heridos y que no había riesgo para la ciudadanía.

Horse Guards es la entrada oficial al parque de Saint James y al Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la familia real británica.

Este tipo de sucesos no son hechos aislados en la zona. En mayo del año pasado, un hombre identificado como Cameron Kalani intentó trepar la valla del Palacio de Buckingham armado con un cuchillo y en posesión de cocaína.

El diciembre anterior, Jaswant Singh Chail supuestamente amenazó con matar a Isabel II con una ballesta en un vídeo que subió a internet 24 minutos antes de ser descubierto en el Palacio de Windsor, a tan solo 500 metros de la vivienda de la reina.

También en mayo de 2020, un hombre y una mujer fueron arrestados por escalar un muro en Windsor, cerca de donde la reina pasea a sus corgis y donde vive el príncipe Andrés. En abril, una mujer de 44 años que aseguraba estar prometida a Andrés consiguió ingresar en la misma zona.

