Evacuaciones privadas en Ucrania por 30.000 dólares: "Hay familias que están desesperadas"

"Tienes que convencer a mi hijo de que venga también. Convéncelo. Haz que se venga con nosotros. Habla con él, por favor, quizá a ti te haga caso". La petición, repetida una y otra vez, es lo que han venido manifestando emocionadas muchísimas madres ucranianas. Suplicaban desesperadas a los exmilitares -hoy personal de seguridad de élite- en operaciones de riesgo y alto riesgo, empleados en empresas privadas especializadas en seguridad y control.

Ha sido una constante. Las madres lo pedían siempre que estos profesionales acudían al lugar de recogida. normalmente secreto, y escoltaban a las familias para sacarlas de la guerra de Ucrania. Son compañías que, desde que comenzó la invasión rusa, se han encargado de hacer evacuaciones de forma privada a familias, pero también a personal extranjero y profesionales.

En lo más crudo del conflicto, la evacuación de una familia de cuatro miembros, efectuada bajo la escolta, organización milimétrica y la protección de un grupo de seguridad privado, ha llegado a costar 30.000 dólares.

Más allá de quienes abandonaron Ucrania por iniciativa propia en los primeros días del conflicto bélico, cogiendo un coche y conduciendo 12 horas hacia la frontera polaca, o en un autobús fletado por oenegés u otras iniciativas ciudadanas, ha habido quienes han preferido quedarse hasta el último minuto. "Sobre todo, el personal de las empresas, y algunas familias que han intentado resistir hasta donde han podido", cuenta a este periódico una fuente de toda solvencia del sector.

Compañías centroeuropeas

Estos trabajos de evacuación privado los han desempeñado empresas polacas, húngaras y moldavas, aunque en este último caso, el de Moldavia, "nunca aquellas situadas ni oriundas en la zona prorrusa de Transnistria", un territorio declarado como república y ocupado por Rusia, incluyendo una fuerte presencia militar, precisa la misma fuente a EL ESPAÑOL.

Al principio y de manera tímida empezaron a contactar con ellas "mucho antes de la invasión", para tantear presupuestos. Cuando empezaron las maniobras previas al conflicto, y cuando este estalló, se desató la locura.

Estas empresas centroeuropeas en ocasiones han trabajado subcontratadas, cuando las evacuaciones han corrido a cargo de empresas, desde Inglaterra, Estados Unidos o Francia.

Al producirse la invasión rusa -y ésta se recrudeció – ya no quedó margen de maniobra para que continuasen operando compañías de seguridad de carácter global como la mexicana Némesis, Crisis24 -que dejó de evacuar el pasado 26 de febrero- o International SOS, ésta última dedicada y especializada, sobre todo, en efectuar evacuaciones médicas.

Entre esas compañías que han sacado del país a ucranianos mientras se sucedían los bombardeos ha habido una española, Black Bull Group. Ha trabajado evacuando a personal de consulados, empresas y particulares.

"Lo sorprendente" precisa a EL ESPAÑOL una fuente de Black Bull, "es que los hijos de esas madres que pedían que convencieran a sus hijos, y que tenían 18 o 19 años, unos niños, éstos le han echado muchos huevos. Nos ha sorprendido a todos". Porque estando movilizados y pudiendo haberse ido, "optaban por acompañar a su familia a la frontera, se despedían y se quedaban para luchar".

Precios y pasaporte previo

Conforme se fueron recrudeciendo los ataques, el precio que han pagado compañías para evacuar a su personal ucraniano pasó de 750 a 15.000 dólares por persona. ¿Una familia de cuatro personas, sin el padre y sin que la madre tuviera carné de conducir? 30.000 dólares. El alza de precios se explica porque la situación se tornó muy peligrosa y había ya muy pocas empresas que ofrecieran ese servicio, prácticamente de puerta a puerta.

"Llegó un momento en el que ya el cliente no podía elegir ni día ni hora: decidía el conflicto bélico, la logística, la seguridad, la escasez de gasolina, que Vladímir Putin hubiera volado ya infraestructuras que afectaban a las comunicaciones, que ya no se confiase en los teléfonos satelitales…".

El cliente, que al principio podía elegir, ya no podía exigir un 'salimos mañana'. "Ya eran las empresas de seguridad las que decían día y hora, porque es que no había plazo". Vida o muerte. Y con pasaporte previo, cuando antes no era necesario. "Tenían que presentar el pasaporte con antelación, porque es necesario tener un reconocimiento biométrico. Pero para ellos, suponía ponerse plenamente en las manos, por así decirlo, de las empresas confiándoles su pasaporte. La gente lo hacía, porque estaba desesperada".

La ruta rumana

Mientras que la mayoría de las evacuaciones han optado por la ruta de la frontera polaca, empresas privadas como la española Black Bull Group apostaron por hacerlo desde Rumanía. "Nosotros decidimos hacerlo por el sur porque intuimos que la frontera polaca se iba a colapsar, como así fue", con colas de 8 o 10 horas hasta alcanzar Polonia.

refugiados ucranianos entrando por la frontera de Siret, ya en Rumanía. Reuters

Había varios factores más para elegir Rumanía, y en concreto, llegar a la ciudad fronteriza de Siret, a 575 kilómetros de Kiev, que se traduce en unas 8 horas por carretera. El especialista en seguridad de élite que diseñó la ruta de evacuación la eligió porque conocía perfectamente el lugar: coordinó un ejercicio militar de simulación de un posible ataque químico para la Unión Europea en 2018.

Rumanía, al igual que Polonia, pertenecen a la UE. Pero en el caso de Rumanía, y en concreto, la ciudad de Siret, se encuentra también haciendo frontera con Moldavia, que es neutral, "y por tanto, está amparada geográficamente por ella. Polonia está mucho más expuesta, y además se saturó mucho antes", explican a este periódico.

"Mandadnos fotos"

-"¿Qué veis desde la ventana?"

-"Vemos un edificio redondo, una casa roja a la derecha y justo enfrente, una casa de dos plantas con un tejado de pizarra a dos aguas".

-"Mandadnos una foto para orientarnos y saber dónde estáis"

Imagen que envió una de las familias ucranianas evacuadas por Black Bull Group. E.E.

Son reales tanto la conversación, que fue telefónica, como la foto superior. Tuvo lugar el pasado 1 de marzo horas antes de la evacuación de una familia de 4 personas que permanecía escondida. Ocurrió en Vinnitsya, al sur de Kiev. A esta familia la condujeron por esta ruta rumana.

Black Bull Group ha efectuado evacuaciones a petición de empresas y particulares de ciudadanos ucranianos, pero también de italianos, franceses y alemanes. Y destacan que, cuando el cliente era una familia particular, "como una madre con sus dos hijas, o una madre, hijas y dos sobrinas", las empresas han reducido el intervalo de precios y han trabajado prácticamente a pérdidas y casi gratis, porque "hemos sido conscientes de que estábamos haciendo un servicio humanitario".

Una vez hechas las evacuaciones, estas compañías están recibiendo ahora encargos "descontrolados" para suministrar protección balística a Ucrania. "La cadena está saturada, y el mercado a nivel mundial, roto. No hay chalecos antibalas ni cascos para ningún país en guerra, como en la de la República Centroafricana. Todo se lo lleva Ucrania".

Solapados con el Grupo Wagner

El trabajo de estas empresas se ha solapado durante varias semanas con la presencia en territorio ucraniano, del Grupo Wagner: exmilitares y mercenarios a sueldo del Kremlin. La inteligencia alemana aseguró sobre ellos que había interceptado comunicaciones que los vinculan con asesinatos en masa de civiles en estas últimas semanas de guerra.

"En el sector los denominamos los Black water", subrayan desde estas compañías privadas, las cuales, con su labor, han ofrecido la cara amable de un trabajo que requiere formación y experiencia militar frente a las operaciones que perpetran los Wagner. "Sabemos que su misión ha sido además buscar y exterminar al Gobierno ucraniano. Localizar y atentar contra mandatarios. Pero su especialidad es masacrar civiles".

Son, en su mayoría "sirios y chechenos. Son barbarie pura. Son morralla. A quienes les pagan les da igual si viven o mueren. Entrar en Wagner es como un proceso de selección natural: es la vía más rápida para que te eliminen".

