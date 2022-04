La embajadora de Polonia en España: "El futuro de mi país depende de lo que suceda en Ucrania"

Desde finales de agosto, Karina Wegrzynowska compagina las labores de jefa de la misión diplomática y de encargada de negocios de la embajada de Polonia en Madrid. Ocupa el vacío, temporalmente, que dejó la muy carismática y televisiva Marzenna Adamczyk, y comparte la dureza del discurso de su Gobierno contra el Kremlin.

No hay país que haya ejercido más presión para castigar los crímenes de Vladímir Putin que Polonia. Basta con seguir de cerca los pasos del primer ministro Mateusz Morawiecki para comprobarlo. Apremia a los socios europeos al embargo completo e inmediato del gas, carbón y petróleo ruso. Llama a endurecer las sanciones contra políticos y empresarios del régimen. Se prepara para lo peor. Porque conoce la historia de Rusia, que durante medio siglo XX fue también la propia, sabe que la disuasión nunca nace de la flaqueza. Por eso abre la puerta a las ojivas nucleares de Estados Unidos.

Karina Wegrzynowska, a las puertas de la embajada de Polonia en Madrid. Jorge Barreno El Español

En la solapa del bléiser verde de Wegrzynowska se entrelazan dos cintas, amarilla y azul, a conjunto con las banderas izadas en la embajada. Se alzan a las puertas de esta villa elegante, blanquísima, abrigada de jardines, que perteneció a la familia Trujillo y evoca sin remedio a Lo que el viento se llevó. Wegrzynowska reconoce que viven, en Madrid y en Varsovia, "momentos exigentes". "Esta guerra es un desafío para mí y una prioridad para la capital", sostiene. "Estamos con Ucrania".

Los vínculos entre los dos países son profundos.

Sí, la guerra nos afecta de una manera muy particular. Somos vecinos y somos el primer país de acogida. Los datos con los que cuento de la guardia fronteriza arrojan que dos millones y medio de refugiados de Ucrania han entrado en el país. No son sólo ucranianos. También son de otras nacionalidades.

Entiendo que ver la población incrementada en un 6% o 7% trae dificultades aparejadas: para escolarizar a los niños, para dar empleo a las madres...

Sí, porque la mayor parte de los ucranianos que vienen a Polonia quieren quedarse por la sencilla razón de que quieren estar cerca de sus familias y casas. Tienen la esperanza de que la guerra termine pronto. Por la propia proximidad, muchos ya tenían contactos en Polonia. Es más fácil quedarse en un país donde ya tienes familiares o amigos. Tenemos casi 150.000 niños ucranianos matriculados en las escuelas. Les damos posibilidades para que se queden. En Polonia estamos dispuestos a acoger a todos los que huyen de la guerra de Ucrania, a ofrecerles la ayuda necesaria.

¿Cómo?

Hemos aprobado una ley para regularizar la estancia de los ucranianos y para facilitar su acceso al mercado laboral y los servicios sociales y educativos. Tenemos un programa que les permite vivir y sobrevivir en Polonia. Cada niño ucraniano va a recibir una cuota mensual de 500 eslotis [107 euros], igual que los polacos. También tenemos un programa gubernamental por valor de 100 millones de eslotis [22 millones de euros] de ayuda a Ucrania. La guerra ha desencadenado una extraordinaria movilización. Los polacos están ofreciendo sus propias casas. Y, obviamente, nos incluimos dentro del plan europeo para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. A largo plazo, creemos que será útil organizar una cumbre internacional para recaudar dinero con este mismo fin, como ha dicho Morawiecki junto a los suecos.

"Rusia no ha querido entrar en el círculo de países civilizados"

Todas las fronteras están teniendo problemas para controlar las mafias de trata de blancas. Incluye la polaca.

Sabemos perfectamente lo que está ocurriendo. Hay mafias aprovechando el momento. Nuestra guardia fronteriza está bien preparada para controlar los flujos, incluso desde antes de la guerra. Pero los flujos son muy grandes. La frontera es muy larga. Hay muchos puntos fronterizos. Estamos cooperando con otros socios europeos, con Estados Unidos, con la ONU, para poder controlarlo de una manera más eficaz.

Y mientras tanto, como los moldavos o los rumanos, se preparan para lo peor.

Porque Rusia lo ha demostrado una y otra vez. No es un socio en el que se deba confiar. Todas las negociaciones con Ucrania sólo sirven para el objetivo de Putin, para que gane tiempo. No nos creemos absolutamente nada de lo que dice Rusia. ¡Por experiencia! Rusia sigue siendo vecina y no desaparecerá del mapa. Pero con la agresión militar contra Ucrania ha demostrado que no es un país con el que podamos cooperar políticamente.

No hay vuelta atrás.

No, mucho menos ahora que conocemos los crímenes de guerra en Bucha. No puede volver a ser nuestro socio, y si no puede volver a serlo es por culpa de Rusia, que se ha excluido a sí misma. No ha querido entrar en el círculo de países civilizados. Obviamente, es socio permanente del Consejo de Seguridad. Pero está lejos de ser una garantía de seguridad para ningún país. Y hay que recordar que Rusia utiliza una herramienta muy peligrosa en esta guerra: la desinformación. La tenía preparada desde antes de la agresión. Pero ahora la aplica con más fuerza. Inventa sus hechos. Ataca a la OTAN. Dice que es nuestra culpa, de los países europeos y occidentales. No nos podemos fiar de Rusia. Después de Ucrania puede ir cualquiera. Pueden ser los bálticos. Podemos ser nosotros. Nadie está a salvo.

Karina Wegrzynowska, durante la entrevista. Jorge Barreno El Español

Usted no dulcifica la realidad, no.

¡Disculpa que sea tan pesimista! [Ríe] Entiendo que España, por cuestiones históricas y geográficas, está lejos de Rusia. En Madrid estamos lejos del peligro. Pero ya sabes que Rusia lanzó bombas a veinte kilómetros de mi país. Los polacos que viven cerca de la frontera oyeron las explosiones. Rusia es una amenaza directa para la seguridad y estabilidad de toda Europa. Así que Ucrania no está defendiendo únicamente nuestros valores, no. Las fronteras de toda Europa dependen de Ucrania. Lo que vaya a pasar en los países bálticos y Polonia depende de los ucranianos.

Hay algo innegable: los polacos se quedaron solos alertando sobre Putin desde el momento que heredó el puesto de Yeltsin.

¡Y nadie nos quería escuchar! Es así. Tienes razón. Tal vez porque para nosotros la amenaza era directa. Tal vez porque la experiencia desde la II Guerra Mundial está muy viva.

Entre dejar hacer a Putin y rearmarse, Polonia sabe cuál es su lugar.

Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Putin es impredecible. Nadie sabe cuál será su siguiente paso. Le debemos a Ucrania nuestro pleno apoyo. Sabes bien que Polonia se ha convertido en un centro logístico de la ayuda humanitaria y militar, y en todos los foros estamos animando a nuestros socios a mantener el nivel de apoyo y ampliarlo.

¿Hablar de pleno apoyo es incluir el cierre del espacio aéreo? ¿Entrar directamente en el conflicto?

Todas las decisiones deben tomarse como hasta ahora: en consenso con el resto de los socios de la OTAN. Polonia no se puede permitir poner en riesgo directo a nuestro país y a nuestros socios con el envío bilateral de armas. Hay que hacerlo a través de la Alianza. Pero hay que mantener el apoyo militar. Ucrania está ejerciendo su derecho a la autodefensa. Es el deber de la Comunidad Europea apoyarla.

"Lo más importante ahora es mantener la presión para que Rusia no recupere fuerzas y capacidades operativas"

¿Respaldan el ingreso de Ucrania en la Unión Europea?

Sí, claro. Estamos convencidos de que hay que apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania. La solicitud debería atenderse positivamente. Tiene derecho a formar parte de la familia europea. El futuro de nuestras fronteras depende de Ucrania. Es ridículo que Rusia decida quién puede pertenecer a ciertas organizaciones, como la UE o la OTAN. Debe ser decisión de cada país.

Ucrania puede entrar en la Unión y firmar la neutralidad. Es decir, renunciar a la OTAN.

Eso lo tendrá que decidir Ucrania, por sí misma. Nosotros apoyaremos cualquier resolución de los ucranianos.

Morawiecki ha sido muy claro con Francia y Alemania: hay que cerrar el grifo ruso, al precio que sea.

Lo más importante ahora es mantener la presión para que Rusia no recupere fuerzas y capacidades operativas. Polonia está a favor de la ampliación de las sanciones. No podemos financiar la guerra. Queremos que las sanciones sean contra Rusia y contra sus oligarcas. Hay empresas rusas que están alimentando al Gobierno de Putin. Somos partidarios de la expulsión de sus diplomáticos. Y no hay duda de que Polonia es uno de los países con un plan más radical para abandonar la dependencia de los hidrocarburos rusos. Tenemos la intención de imponer el embargo total del carbón ruso este mismo mes o el que viene. A finales de año queremos abandonar el petróleo y el gas ruso. Es un plan ambicioso, pero no nos queda otra. Espero que lo compartan todos los países europeos. No podemos pagar las atrocidades de Putin.

Karina Wegrzynowska, durante la entrevista. Jorge Barreno El Español

¿Ve un cambio de mentalidad en Alemania, Francia y la propia España?

Debo reconocer que la guerra de Putin está demostrando por qué es necesaria la Unión Europea y está despertando lo mejor de nosotros. La respuesta conjunta que hemos tenido hasta ahora es una muestra de lo que puede se conseguir con la cooperación europea. Pero es obvio que hay que hacer más. Entre otras cosas, esperamos que los bárbaros responsables de Bucha sean llevados ante la Justicia.

¿Y qué hay de Hungría?

Trataré de responder de una manera diplomática.

¡Vaya!

Tenemos una muy buena y estrecha relación con Hungría. Estamos convencidos de que en el seno de la Unión Europea todos apoyaremos a Ucrania contra Rusia.

Sí que ha sido diplomática. ¡Hay quien interpretará que quiere decir todo lo contrario de lo que dice!

A título personal, puedo decir que creo que los países europeos deben ir más allá de sus intereses particulares. Todos estamos de acuerdo en que es una invasión injustificada, una de las más grandes desde la II Guerra Mundial. Nadie lo puede negar. Espero que tampoco los húngaros lo nieguen. Con lo que ha hecho Putin en Ucrania, la percepción de la seguridad en Europa ha cambiado. Seguro que habrá una visión conjunta, incluso con ese gobierno que acaba de ganar.

Sí, Orban ha ganado de nuevo las elecciones.

Otra vez, sí...

¿Está más cerca Polonia de Alemania y Francia que hace dos meses?

Siempre hemos estado cerca, especialmente de Alemania. Son relaciones muy estrechas, muy estratégicas. Colaboramos mucho con el famoso Big 5 [Alemania, Francia, Italia, España y Polonia]. Puede que tengamos visiones distintas sobre los hidrocarburos, pero eso no afecta a la fotografía general.

"Desde el principio de la detención de Pablo González, hemos estado en contacto con las autoridades españolas"

Pero igual que Varsovia siempre ha tenido sintonía con Washington, tendrá que reconocerme que no ha sido así con Bruselas.

Podemos diferir en las visiones ideológicas. Nosotros tenemos un Gobierno de derechas, y Alemania y Francia no. Pero la opinión sobre Ucrania y sobre Rusia es la misma, y eso demuestra que podemos estar muy unidos. Hasta cierto punto, la guerra de Ucrania ha cambiado el enfoque. Es cierto, también, que ahora tenemos mejor prensa. ¡Hacemos cosas muy buenas! Tengo que ser sincera.

Entonces, ¿qué sabe de Pablo González?

¡Llevo esperando la pregunta durante toda la entrevista! Lo único que puedo decir es que el procedimiento está en curso. En beneficio de la investigación, no podemos revelar más detalles. Os puedo asegurar que tiene toda la protección consular y que estamos en contacto permanente con el Gobierno español y la embajada española en Varsovia.

¿Cómo actuaría usted si detuvieran en España a un periodista polaco bajo acusación de ser un espía de Marruecos?

Estoy segura de que de la misma manera que el Gobierno español. Hay contacto directo. Sabe todo lo que tiene que saber. Todo lo que podemos decir es que el procedimiento penal está en curso. Tampoco nosotras tenemos tantos detalles. Ha sido detenido con acusaciones muy graves de espionaje. Todo el procedimiento bajo el que se encuentra es legal en Polonia.

¿Y no le ha costado ninguna fricción con España?

No. La prensa no tiene toda la información. Desde el principio de la detención, hemos estado en contacto con las autoridades españolas. El propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estuvo en la frontera hace unos días y respondió preguntas al respecto. Dijo lo mismo que nosotros. Tienen todos los detalles que necesitan.

La diplomática polaca, con el águila coronada de fondo. Jorge Barreno El Español

