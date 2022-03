El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, realizó este miércoles una intervención histórica en el Congreso de EEUU en la que invocó a Franklin D. Roosevelt, Martin Luther King, los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York y la ofensiva de la Armada japonesa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor.

Zelenski apeló a las emociones de los estadounidenses: "Recuerden el 11 de septiembre -insistió- Ucrania está sufriendo esto todos los días. Un terror que Europa no ha visto en 80 años". Y se dirigió directamente al presidente de EEUU, Joe Biden, al que le dijo que "no es suficiente con ser el líder de una nación". "Tiene que convertirse en el líder del mundo. Y ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz", afirmó.

Si bien el martes se mostró resignado ante altos mandos militares de la Alianza Atlántica y reconoció que "Ucrania no tiene abiertas las puertas de la OTAN", este miércoles lanzó una propuesta a Biden y a los congresistas estadounidenses para crear una organización internacional adaptada a los nuevos tiempos.

"Las guerras del pasado llevaron a nuestros predecesores a crear instituciones que debían protegernos de la guerra, pero estas instituciones, desgraciadamente, no funcionan", señaló Zelenski. Como apunta Zachary B. Wolf en la CNN, el presidente ucraniano parecía estar refiriéndose a la OTAN, que no envía tropas en defensa de Ucrania porque no forma parte de la Alianza, y a las Naciones Unidas, que no pueden retirarle a Rusia el derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

"Todos lo hemos visto", dijo Zelenski a los congresistas que acudieron el miércoles al Capitolio. "Por eso necesitamos nuevas instituciones, nuevas alianzas y nosotros tenemos una propuesta", señaló.

Zelenski a Biden: “Deseo que seas el líder del mundo y de la paz”

Fue entonces cuando el líder ucraniano dio a conocer su idea. La creación de una nueva asociación de Estados por la Paz a la que llamó U-24. "Se trata de una unión de Estados responsables con la fuerza y la conciencia de frenar conflictos con carácter inmediato. Suministrando toda la asistencia necesaria en 24 horas. Con armas si fuera necesario, que aplicara sanciones si fuera necesario, con ayuda humanitaria, con apoyo político y económico. Todo lo que hiciera falta para preservar la paz", argumentó.

Y añadió que esta nueva Alianza "podría facilitar asistencia cuando se prozucan catástrofes naturales, catástrofes provocadas por el hombre, para las víctimas de crisis humanitarias o incluso para epidemias". Una especie de 'OTAN exprés' que tuviera la capacidad de actuar en 24 horas, tal y como recoge la agencia ucraniana Interfax.

Zachary B. Wolf señala que la idea de Zelenski es interesante teniendo en cuenta que la invasión rusa de Ucrania ha roto por completo el orden mundial y ha puesto a prueba la soberanía de las naciones. Por eso apunta que es ineteresante prestar atención a esta idea y ver si los líderes internacionales la siguen teniendo presente en el futuro.

Para defender su U-24 Zelenski recordó al Congreso de EEUU "lo difícil que fue para el mundo hacer algo tan fácil como suministrar vacunas anti-Covid para la población mundial. Vacunas que salvan vidas y que previenen colapsos" (en alusión a la saturación hospitalaria que se vivió a nivel global).

"El mundo ha gastado meses y años en algo que se podía haber hecho con mucha mayor rapidez para que no haya pérdidas humanitarias", reprochó Zelenski. De esta forma, el presidente ucraniano abrió una ventana para crear una nueva alianza tras admitir el día anterior que las puertas de la OTAN "no estaban abiertas para Ucrania".

