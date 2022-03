Zelenski se abre a "hablar" con Putin sobre la independencia del Donbás y su relación con la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha abierto por primera vez a hablar del reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás. En una entrevista a ABC News, este lunes por la noche, Zelenski ha dicho que "la cuestión va más allá de reconocer" los territorios, pero que está abierto a "llegar a un compromiso" sobre ellos.

"Estas dos regiones no han sido reconocidas por nadie más que Rusia, estas pseudo repúblicas. Pero podemos discutir y encontrar un compromiso sobre estos territorios", ha dicho a la cadena estadounidense. "Lo que es importante para mí es cómo van a vivir las personas en esos territorios que quieren ser parte de Ucrania. La cuestión es más difícil que simplemente reconocerlos", ha dicho.

Pese a su aparente apertura a negociar el tema con Vladímir Putin, Zelenski ha vuelto a insistir en que se trata de "otro ultimátum" e insta al líder ruso a sentarse a negociar. "Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátums. Lo que hay que hacer es que el presidente Putin empiece a hablar, que inicie el diálogo en lugar de vivir en su burbuja informativa", ha dicho.

Preguntado sobre su ingreso en la OTAN, el presidente de Ucrania ha renegado de la alianza que, dice, "no está preparada para aceptar a Ucrania" y ha insinuado que renunciará a entrar en la organización. "He rebajado mis expectativas sobre este tema hace mucho tiempo, después de entender que la OTAN no está preparada para aceptar a Ucrania. La alianza tiene miedo a la controversia y no quiere enfrentarse a Rusia", ha explicado.

Por todo ello, Zelenski destacó que no quiere "ser el presidente de un país que está implorando algo de rodillas".

Ya este martes el asesor de Zelenski, Ihor Zhovkva, hablaba en el mismo sentido y, en declaraciones a la televisión alemana ARD, decía que se podría "hablar sobre la neutralidad de Ucrania bajo ciertas condiciones". "Queremos garantías sobre la soberanía de Ucrania", añadió el asesor del presidente tras ratificar la disposición de Kiev a "hablar" con Moscú.

Las condiciones esenciales para esas negociaciones son la retirada de las tropas rusas y un alto el fuego, añadió el asesor, quien por otro lado instó al Gobierno alemán a dictar sanciones más contundentes contra Rusia, incluido el bloqueo completo del sistema Swift para los bancos rusos.

