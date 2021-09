Bolsonaro, obligado a comer en la calle en Nueva York por no estar vacunado contra la Covid

Nueva York es esta semana uno de los lugares más blindados del mundo. Durante estos días presidentes y jefe de Estado de todo el mundo acuden a la Asamblea General de la ONU, que ya ha dejado un llamativa imagen.

En ella, el presidente de Brasil, Jail Bolsonaro, aparece cenando pizza en una calle de Nueva York ya se le ha prohibido hacerlo en el interior de un local por no estar vacunado contra la Covid. Escéptico con las vacunas, se ha llegado a mofar en los días previos a su viaje a Nueva York de no haberse puesto ninguna vacuna y ha llegado a decir su sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte como para defenderse de la Covid.

En Nueva York los no vacunados tienen vetado el acceso a bares, restaurantes, cines, teatros y otros locales de ocio. Así, Bolsonaro tendrá que comer y cenar en la calle durante su estancia en la ciudad de los rascacielos.

Escéptico

El propio Jail Bolsonaro ha confirmado que ha viajado a Nueva York sin vacunarse contra la Covid. De hecho, no se ha puesto ni una dosis y no tiene previsto hacerlo en el futuro más inmediato. Así lo ha reconocido él mismo en una encuentro informal con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johsnon, que le recomendado que se inocule la vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca.

"Yo me he puesto las dos dosis", ha asegurado Johnson, un comentario que Bolsonaro ha respondido con un: "Todavía no lo he hecho", tal y como recoge el diario braileño Folha de Sao Paulo.

El alcalde de NY no le quiere allí

El hecho de no haber recibido aún ninguna dosis contra la Covid-19 deja al mandatario brasileño como una excepción entre los líderes mundiales, e incluso ha provocado controversia en Nueva York, pues las autoridades de la ciudad exigen presentar un certificado de vacunación para acceder a espacios cerrados como restaurantes, cines o teatros.



De hecho, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, había invitado a Bolsonaro a que no acuda a la ciudad si no está inmunizado. "Con los protocolos que hemos establecido, necesitamos enviar un mensaje a todos los líderes mundiales, especialmente a Bolsonaro, que si tienen la intención de venir aquí, deben vacunarse", ha aseverado De Blasio.



Sigue los temas que te interesan