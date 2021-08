Alberto Fernández desata la polémica en plena campaña electoral por saltarse el confinamiento

La filtración de fotos de la celebración del cumpleaños de la primera dama argentina en la residencia presidencial durante lo más duro de las restricciones sanitarias del año pasado ha desatado un escándalo en plena campaña electoral, un "error" por el que la oposición pretende llevar a Alberto Fernández a juicio político y que este "lamenta".

Las imágenes, publicadas este viernes en las portadas de los principales periódicos de Argentina, muestran a una decena de personas, entre ellas, el presidente Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.

Las fotos fueron tomadas en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, en julio de 2020, cuando en Argentina regía un decreto presidencial con duras restricciones sanitarias por la pandemia, entre ellas, la prohibición de realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.

Reuters

Fernández “lamentó" la reunión social y reconoció que “no debió haberse hecho”. El presidente admitió que la primera dama convocó a “un brindis” a sus amigos el 14 de julio de 2020, día de su cumpleaños. “Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. No va a volver a ocurrir”, afirmó.

Juicio político

Ante la difusión de las fotos, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor de Argentina, presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución para promover un juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Según el proyecto, al que tuvo acceso Efe, la solicitud de juicio político es por "las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia".

Los diputados opositores aseveraron que la política sanitaria del Ejecutivo "ha sido llanamente mala y cargada de irregularidades" y que, pese a "la cuarentena más larga del mundo", en el país se contabilizan cerca de 5 millones de contagiados y unos 108.000 fallecidos por covid-19, "revelando con absoluta y mortificante claridad que la gestión de la pandemia fue desastrosa".

"Oportunismo"

El jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, cuestionó el "oportunismo político" de la oposición por impulsar un juicio político en plena campaña para las primarias de septiembre y las elecciones legislativas de noviembre próximo.

"Algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado (sanitario), ahora se rasgan las vestiduras y dan lecciones de moral. (...) Está muy claro que están buscando desviar la atención, tratando de hacer especulaciones electorales con esto", señaló Cafiero en declaraciones a Radio 10.

Para el jefe de Gabinete, la oposición busca sacar un "rédito electoral" y sólo pretende generar "escándalos" para "esconder" los errores de gestión que cometieron cuando estuvieron en el poder.

