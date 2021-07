América Latina se divide por las revueltas en Cuba: del apoyo de Bolsonaro a los ataques de Obrador

América Latina se divide sobre lo que está sucediendo en Cuba. La isla caribeña vive las mayores protestas desde 1994. El domingo centenares de ciudadanos se echarona la calle para protestar por la crisis económica, los apagones eléctricos y la escasez de bienes alimentares y medicinas. La protesta, que empezó en el poblado de San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, rápidamente se extendió a la capital y a otras ciudades del país.

Ante las imágenes de represión, con la policía en las calles deteniendo a los manifestantes, y las denuncias de los cubanos de cortes en internet para mantenerles incomunicados, la comunidad internacional salió a presionar el regimen cubano para que deje que sus ciudadanos se manifiesten en libertad. Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, acusa a EEUU de estar detrás de las protestas y ha pedido a al "pueblo revolucionario" que salga a la calle a "defender la Revolución".

En América Latina, las posiciones se dividen, con algunos mandatarios posicionándose a favor del presidente cubano y señalando el embargo de EEUU como el principal culpable de la situación de desabastecimiento y pobreza que vive la isla, y otros, condenando lel regimen autoritáriocastristas, que sigue vigente aunque su lider ya no lleve el apellido Castro.

Así presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se debe acabar con el bloqueo económico de Cuba. "Consideramos que no debe haber bloqueo", apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, tachando de "interesante" que ante las Naciones Unidas la "inmensa mayoría" de países vota contra el bloqueo, pero que haya naciones que "pesan" y que vetan su conclusión.

"Quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso. Porque no se debe aislar a nadie. No se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que viola los derechos humanos", apuntó.

Ya este lunes, desde Argentina, el presidente , Alberto Fernández, también pidió el fin de los bloqueos económicos que producen un "agobio" a Cuba.

"Si no hay sesgo político, intervencionista, que se ayude a Cuba. También, si ellos lo demandan, (para así) respetar al Gobierno constituido de Cuba", añadió este martes López Obrador. "No queremos jugar un rol protagónico en nada. Solo actuar cuando es necesario y para ayudar y siempre buscando el diálogo y no la confrontación", agregó.

Bolsonaro ataca a Lula

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió este martes el "movimiento que pide la libertad" en Cuba y aprovechó los acontecimientos para alertar sobre un posible regreso al poder del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

"Yo apoyo al movimiento que pide libertad allá. Pero, ¿qué es lo que piensa Lula? Imaginen si ese bandido fuera elegido presidente de la República", afirmó Bolsonaro a un grupo de seguidores, en alusión a las elecciones que se celebrarán en Brasil en 2022.

El líder de la ultraderecha brasileña aseguró que para evitar que Brasil "entre en la línea de Cuba" es necesario cambiar el sistema electrónico de votación, el cual Brasil adoptó hace más de dos décadas y es considerado absolutamente seguro. Bolsonaro, sin embargo, asegura sin prueba alguna que ese sistema favorece "el robo" de las elecciones y que está en "preparación un fraude" para las elecciones del próximo año, que supuestamente sería para propiciar el regreso a Lula al poder.

Por su parte, el líder del progresista Partido de los Trabajadores (PT) subrayó el bloqueo económico por parte de Estados Unidos."¿Qué está sucediendo en Cuba de tan especial para que se hable tanto? Hubo una caminata. Inclusive vi al presidente de Cuba en la caminata, conversando con personas. Cuba ya sufrió 60 años de bloqueo económico de los Estados Unidos, todavía más con la pandemia, es inhumano", señaló en Twitter Lula, quien es próximo al mandatario Miguel Díaz-Canel.

Lula, quien visitó Cuba a finales del año pasado para grabar un documental y se reunió con el presidente cubano, aseguró que los estadounidenses "necesitan parar con ese rencor" y recalcó que "el bloqueo es una forma de matar seres humanos que no están en guerra". "¿De qué tiene miedo Estados Unidos? Sé que es un país intentando interferir en otro", declaró.

Según el exsindicalista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "debería aprovechar ese momento para ir a la televisión y anunciar que va a adoptar la recomendación de los países en la ONU de finalizar ese bloqueo".

Apoyo de Nicaragua y Venezuela

Dos de los primeros mandatarios en expresar su apoyo a Díaz-Canel, fueron Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua.

"Yo, desde aquí, desde esta mesa de diálogo y este palacio presidencial, le ratifico, como le dije ayer por teléfono, al presidente Miguel Díaz-Canel todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba, al Gobierno revolucionario de Cuba", dijo Maduro en un acto de diálogo con un grupo minoritario de la oposición.

El gobernante dijo que los dos países son "hermanos" y que así permanecen "en las buenas y en las malas", además de mostrar su convencimiento de que "Cuba saldrá adelante con la unión y la conciencia mayoritaria" de su "pueblo noble y heroico".

También aseguró que "a Cuba le han aplicado el mismo método de asfixia, de persecución durante 60 años y ahora" Estados Unidos dice "sandeces" sobre su Ejecutivo. "Si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba, que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba", concluyó.

Daniel Ortega, a través de una carta, envió un mensaje de aliento al presidente cubano y acusó una vez más a Estados Unidos por esas protestas.

"Viendo las imágenes de un formato conocido de desestabilización imperialista de los pueblos libres, que sabemos defender nuestra soberanía y derechos, hemos vivido, enfrentado y vencido, podemos afirmar categóricamente, con la fuerza invicta de nuestras almas y culturas, que ni pudieron, ¡ni podrán!", escribió el presidente Ortega a su homólogo de Cuba.

El Gobierno del exguerrillero sandinista, al que los organismos defensores de derechos humanos comparan con el estilo del régimen cubano, desestimó el apoyo de Estados Unidos a las manifestaciones contra Díaz-Canel.

"Los Estados Unidos, principal desestabilizador y destructor del planeta, no tiene ninguna autoridad moral para decir nada, cuando precisamente carga con toda la responsabilidad y culpa de todos los crímenes atroces, de odio y de lesa humanidad que han cometido, y siguen cometiendo, contra los pueblos del mundo", mencionó Ortega, en una carta que también firmó su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

"Denunciando y condenando el bloqueo, la desestabilización y la agresión permanentes, luchamos juntos, seguros de que vamos adelante, porque este es el tiempo victorioso de los pueblos", agregó el gobernante nicaragüense, un histórico aliado del fallecido líder cubano Fidel Castro.

Piñera llama a la calma

El último en pronunciarse fue el Gobierno de Chile, que este martes señaló que la libertad de expresión y la manifestación pacífica son derechos humanos "que deben ser respetados y resguardados" y pidió a Cuba no "acallar" a los ciudadanos que desde el domingo han salido masivamente a las calles pidiendo "libertad".

"No hay justificación para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos que pacíficamente piden mayor libertad, salud oportuna y digna, y mejor calidad de vida", dijo la Cancillería en un comunicado.

La libertad de expresión y la manifestación pacífica, apuntó, "son parte esencial de toda sociedad libre y democrática".

El Gobierno de Chile, liderado por el conservador Sebastián Piñera, llamó además a las autoridades cubanas "a no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas y a permitir que estas puedan manifestarse en libertad y sin amedrentamientos".