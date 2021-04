Netanyahu, encargado de formar Gobierno mientras sigue su juicio por corrupción

El presidente israelí, Reuvén Rivlin, encargó este martes al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, la formación de un Ejecutivo, tras recibir el mayor número de recomendaciones en las consultas, pero sin que el dirigente tenga garantizados los apoyos necesarios para lograrlo.

La decisión coincide con la inauguración este martes de la Knéset (Parlamento) después de los comicios de marzo y con la segunda jornada de la fase probatoria del juicio por corrupción contra Netanyahu.

"No ha sido una decisión fácil", ha dicho Rivlin durante su anuncio, en el que ha agregado que, pese a que Netanyahu está sumido en un juicio contra él por presunta corrupción, "según las leyes, un primer ministro imputado puede seguir en el cargo".

"La ley me obliga a dar el mandato a un miembro de la Knesset que lo acepte", ha señalado el presidente israelí, quien ha añadido que hubiera preferido ceder al Parlamento la tarea de elegir al primer ministro debido a la fragmentación política, según ha informado el diario The Times of Israel.

Rivlin inició el lunes los contactos con los partidos políticos con representación parlamentaria para que le trasladaran sus recomendaciones tras las legislativas de marzo, las cuartas en cerca de dos años. Los comicios han dejado nuevamente una Knesset dividida y sin mayorías claras.

Ahora el mandatario, que obtuvo la recomendación de 52 parlamentarios contra las 45 del centrista Yair Lapid, contará con un plazo de 28 días para intentar formar un Ejecutivo y sacar a Israel del bloqueo político en el que se encuentra desde hace dos años.

De no lograrlo, Netanyahu podría solicitar una extensión de 14 días adicionales antes de que expire el plazo y Rivlin asigne el mandato a otro miembro del Parlamento o permita que cualquier miembro de la Cámara intente formar un Ejecutivo.

Las elecciones generales del pasado 23 de marzo, las cuartas en menos de dos años, no arrojaron mayorías claras para el bloque liderado por Netanyahu ni para el de la oposición, ambos por debajo de los 61 parlamentarios de los 120 necesarios para formar Gobierno.

Las opciones del jefe de Gobierno son limitadas y consisten básicamente en poder convencer a alguno de los partidos de la oposición de sumarse a su coalición, algo que hasta el momento no ha conseguido.

Una de las principales dificultades radica en la negativa de los partidos opositores de gobernar junto al mandatario mientras este esté enjuiciado por corrupción.