Nicolás Maduro da 72 horas a la embajadora de la UE para que abandone Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes su decisión de expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, en las próximas 72 horas.



He decidido "darle 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas para que abandone nuestro país", dijo el mandatario durante un acto de entrega de reconocimiento a periodistas venezolanos.



Maduro respondió así a las sanciones que impuso este lunes la UE a 11 funcionarios venezolanos por su papel en los que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país caribeño.



"Se le presta un avión para que se vaya (...) Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE (...) Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución", prosiguió el presidente.

Sanciones

Las personas agregadas a la lista de sanciones de la UE son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, retirando la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, entre ellos a su presidente, Juan Guaidó, según un comunicado del Consejo.



Otras de las acciones que se les achacan incluyen el inicio de procesos por motivos políticos, crear obstáculos a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión.



La decisión lleva a 36 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen una prohibición de viajar a la UE y un congelamiento de activos.



Maduro consideró este lunes que las nuevas sanciones revelan la "posición arrogante" del grupo europeo, al que también acusó de actuar con "supremacismo" y "racismo".



"La Unión Europea termina en la cola de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump. ¿Qué vergüenza, verdad? 27 países (...) de rodillas a Donald Trump y sus políticas de agresión y erráticas sobre Venezuela", agregó.

El asesinato de Maduro

Maduro volvió a referirse a un artículo de prensa según el cual, dijo, "en la Embajada de España (en Venezuela) se preparó el (su) asesinato".



El mandatario acusó al embajador español en Venezuela, Jesús Silva, de apoyar los planes opositores liderados por Leopoldo López, quien está como huésped en la residencia diplomática desde el 1 de mayo de 2019, después de romper el arresto domiciliario en el que permanecía desde 2017.



El presidente venezolano dijo que el Gobierno se reserva acciones diplomáticas sobre el embajador por su supuesta complicidad con la oposición para derrocar la revolución bolivariana. "Esperen noticias en las próximas horas", añadió.



Silva es embajador de España en Venezuela desde marzo de 2017 y ya fue expulsado del país en enero de 2018 luego de que Maduro lo declarase persona no grata. Tres meses después, el diplomático retomó el puesto en medio de una normalización de las relaciones entre ambos países.