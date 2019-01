Condenado un senador italiano por llamar "orangután" a una ministra negra

La Justicia italiana ha condenado a 18 meses de cárcel al senador Roberto Calderoli por comparar en 2013 a la entonces ministra de Integración, Cécile Kyenge, originaria de la República Democrática del Congo, con un "orangután". Pese al fallo emitido por un tribunal de Bérgamo, el senador de la ultraderechista Liga, el partido del vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, no ingresará en la cárcel, al haber quedado suspendida la condena.

Calderoli se refirió en estos términos a Kyenge, la única titular de raza negra del Ejecutivo de centroizquierda de Enrico Letta, durante un acto de su partido en Treviglio, en el norte de Italia.

La ex ministra Cécile Kyenge Efe

"Yo me consuelo cuando navego en Internet y veo las fotografías del Gobierno. Amo a los animales, a los osos y lobos como es conocido, pero cuando veo las imágenes de Kyenge no puedo dejar de pensar, aunque no digo que lo sea, en las facciones de orangután", dijo entonces Calderoli, ministro del último Gobierno del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Calderoli tuvo que pedir perdón en el Parlamento tras el alud de críticas que causaron sus palabras. El senador reconoció haber cometido "una tontería", algo que justificó argumentando por haberse dejado llevar por el ímpetu del mitin.

Kyenge ha celebrado la decisión en las redes sociales y ha señalado que contribuye a "luchar contra el racismo". "Aunque la pena haya sido suspendida, es una condena valiente para todos los que luchan contra el racismo", ha señalado.

Calderoli tuvo que presentar su dimisión como ministro en 2006, tras la polémica que estalló a raíz de una camiseta que se puso con ofensas al islam.