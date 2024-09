He probado la disciplina deportiva de moda que te hará volver al gimnasio en septiembre sin pereza

Has vuelto de vacaciones y quieres un cambio de hábitos, o retomar el camino fit del que te desviaste los meses de julio y agosto en pos de un necesario y merecido descanso. Septiembre es el 'nuevo enero', y se sabe. Para muchas el regresar a la rutina laboral es sinónimo de nuevos comienzos, pero ¿por dónde empezamos?

Al igual que en la moda y en la belleza, en el mundo del deporte también existen las tendencias que dictan cuál será el entrenamiento que vamos a practicar todas durante la próxima temporada.

Tras el auge del ciclismo indoor a ritmo de temazos, las retadoras clases de barré, el creciente interés por la práctica de yoga para conectar cuerpo y mente, o ejercitar nuestra fuerza en solitario de tres a cuatro veces por semana porque es clave para la salud futura, esta rentrée se ha puesto de moda el crossboxing. Una disciplina integral, retadora y que se practica en gimnasios boutique de Madrid que ya he probado.

Fuera lo malo

Parece que es poner un pie en la ciudad y toda esa paz que conseguiste alcanzar en tu descanso estival se esfuma. Tráfico, problemas en el trabajo y responsabilidades del hogar comienzan a ocupar tu agenda y tus días generando un estado de irritabilidad e inactividad tóxico hasta que un día ¡no puedes más!

La solución no es gritarle a tu jefe, amiga o pareja para sacar fuera todo ese estrés acumulado que no has sabido canalizar. La solución es acudir a una clase de crossboxing para sudarlo todo y quedarte tan a gusto como después de una semana en la playa (o casi).

El crossboxing es una modalidad de entrenamiento que comienza a ganar adeptas y es que fusiona los beneficios del cross training y del boxeo en una sesión HIIT. Olvídate de pelear con nadie, aquí vas a retarte a ti misma durante 50 minutos al completar el circuito de ejercicios que un instructor ha preparado para el grupo.

Sus sesiones son tan variables como imaginación y recursos tenga el entrenador que las imparta, pero lo más importante es el trabajo de fuerza y de cardio combinado para elevar tus pulsaciones y trabajar de manera integral tu cuerpo.

Bâtard, centro de entrenamiento de crossboxing Cedida

Subir y bajar escaleras como Rocky Balboa por 7 minutos, sostener la plank hasta que la campana suene o enfundarte los guantes para golpear un saco hasta sacar el último ápice de tu energía, son solo un ejemplo de qué ejercicios puedes encontrar en las clases de esta disciplina capaz de quitarte la pereza y el estrés.

Beneficios del crossboxing

"Los beneficios del crossboxing son tanto mentales como físicos" aseguran los expertos de Bâtard, uno de los templos de Madrid donde imparten esta disciplina.

La combinación entre boxeo y cross training es poderosa, y es una práctica segura para todas. Por su parte, el boxeo actúa como activador y mejora tu salud cardiovascular, la coordinación y la resistencia, "es un deporte dinámico y desestresante" comentan desde el centro. Por otro lado, el cross training trabajará tu potencia, agilidad y fuerza.

Algo que juega a favor de estos entrenamientos es que no estás sola, se crea comunidad con personas que buscan lo mismo que tú en un ambiente divertido. Este entorno "ayuda a liberar adrenalina y vencer el estrés", aseguran.

Despacio y con buena técnica

Si te ha convencido esto del crossboxing, pero llevas un largo periodo de tiempo sin mover tu cuerpo, ten en cuenta que reanudar los entrenamientos con demasiada intensidad después del verano aumenta el riesgo de lesiones graves. Esto no lo digo yo, pese a coincidir en opinión, sino el profesor de Ciencias del Deporte y experto en rendimiento deportivo de la Universidad Europea, José Francisco Tornero.

Tornero comenta que la capacidad aeróbica disminuye en solo dos semanas y la fuerza decrece un 8% pasadas 12 semanas de inactividad, por todo ello es clave volver a los entrenamientos de manera paulatina, permitiendo al cuerpo una adaptación óptima que evite las lesiones graves.

Otro punto que puede jugar en nuestra contra a la hora de retomar los hábitos de entrenamiento después del verano es la mente. La motivación inicial que puede generar "la vuelta al cole" no es suficiente si no viene acompañada de un enfoque correcto. "Después de un periodo de descanso, volver a una rutina disciplinada puede ser mentalmente desafiante para los deportistas" comenta Tornero. Para combatirlo recomienda objetivos claros, pero también realistas.